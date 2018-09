Campeones de la Libertadores se sacan chispas en cuartos de final con el VAR como protagonista

LEA TAMBIÉN

Independiente de Avellaneda ante River Plate y Boca Juniors frente a Cruzeiro, todos campeones de la Copa Libertadores de América, se sacarán chispas en los cuartos de final del certamen continental, que tendrá a otro actor central, el VAR.

El cuadro de la ida de cuartos de final se completa esta semana con otros choques de alto vuelo, entre el sorprendente Atlético Tucumán y el campeón vigente Gremio de Porto Alegre, mientras que el chileno Colo-Colo recibirá al brasileño Palmeiras de Luiz Felipe Scolari.



Los argentinos Independiente y Boca Juniors no se enfrentarán en la cancha pero tendrán un duelo aparte por el reinado de la Libertadores.



Independiente, el ‘Rey de Copas’, ha conquistado siete títulos de Libertadores, uno más que Boca, que está obsesionado por volver a ganar un título que no celebra desde 2007.

Viejos conocidos



Boca Juniors y Cruzeiro son viejos conocidos en la Libertadores, desde que el equipo argentino le ganó a los brasileños la final en 1977.



Los ‘xeneizes’, que llegaron a los tumbos a esta instancia del torneo regional, se han fortalecido esta semana con un difícil triunfo a domicilio por 1-0 ante Argentinos Juniors en la liga local.



Al bicampeón argentino, que cuenta con jugadores de los seleccionados de Colombia (Wilmar Barrios y Sebastián Villa), Uruguay (Nahitan Nández) y Argentina (Cristian Pavón), la Libertadores le quita el sueño.



Pero enfrente estará el duro Cruzeiro, otro de los codiciosos de la región con dos títulos en sus vitrinas, pese a que llegó raspando a cuartos tras dejar en el camino a sus compatriotas del Cruzeiro.

Clásico argentino

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, durante la final del campeonato de argentina que su equipo jugó con Atlético Tucumán. Foto: EFE



Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, River se ha hecho especialista en duelos mano a mano, cuyo mayor rédito fue la obtención de la Libertadores de 2017, la tercera en su historia.



En cambio, en los cuatro años del Muñeco Gallardo como entrenador, los millonarios no han logrado título alguno en el fútbol local.



Su rival, el máximo ganador de torneos de Libertadores, venía de una importante sequía de títulos internacionales pero en 2017 obtuvo su segunda Copa Sudamericana de la mano del orientador Ariel Holan.

Felipao, por una revancha

El exseleccionador de Brasil y Portugal Felipe Scolari, durante el II Bilbao International Football Summit (BIFS'18), un foro que reúne a diferentes personalidades del fútbol internacional en la capital vizcaína. EFE



Luiz Felipe Scolari tiene una daga clavada desde hace cuatro años: la humillación del 7-1 de Alemania a Brasil en su Mundial.



Ese recuerdo marcado a fuego como DT de la ‘Seleçao’ difícilmente pueda borrarse, pero una nueva Libertadores con el Palmeiras le permitirá a Felipao al menos mitigar la herida. Y el siguiente paso es el jueves en Santiago ante el complicado Colo Colo.



El veterano entrenador de 69 años puede soñar porque el ‘verdao’ se ha convertido en uno de los favoritos después de haber sido el mejor entre los 32 equipos de la fase de grupos con cinco triunfos y un empate.



Pero los chilenos de Colo-Colo no serán un hueso fácil de roer. Han llegado a cuartos de final por primera vez en 27 años, dejando en el camino al poderoso Corinthians, y darán batalla con jugadores experimentados como el portero argentino Agustín Orión, el paraguayo Lucas Barrios o el local Jorge Valdivia.

Difícil defensa del título



Atlético Tucumán, el humilde club del norte argentino, dio el batacazo de los octavos al eliminar al poderoso Atlético Nacional de Colombia, campeón de 2016, y se verá las caras en cuartos con el actual titular continental, el Gremio de Brasil.



Los tucumanos recibirán entonados el jueves a los gaúchos brasileños tras golear 3-0 a Tigre en el torneo argentino con un triplete de su ídolo, Luis Miguel Rodríguez.



En cambio, Gremio estuvo a punto de quedar afuera del torneo continental y solo logró su clasificación a cuartos en los descuentos frente a Estudiantes de Argentina.

¿El VAR a destajo?



El videoarbitraje (VAR) vuelve a la Libertadores en los cuartos de final de esta edición tras ser utilizado por primera vez en las semifinales del certamen en 2017.



Los árbitros seguramente recurrirán asiduamente al sistema de apoyo dado que históricamente en estas instancias los partidos de Libertadores se tornan trabados, discutidos y con mucha pierna fuerte.