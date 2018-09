El inicio de la rueda de revanchas del torneo local se jugará entre el viernes 28 de septiembre y lunes 1 de octubre

LEA TAMBIÉN

Macará buscará su segundo triunfo sobre El Nacional, esta vez como local, en el inicio de la rueda de revanchas de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. De conseguirlo, el club ambateño seguirá en el liderato del torneo. Emelec es quien puede arrebatarle el liderato si gana su partido y los celestes caen ante el conjunto militar.

La noche de este martes 25 de septiembre del 2018, en la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se confirmaron los árbitros y horarios de la fecha 12, que quedó establecida de la siguiente manera:





Viernes 28 de septiembre

19:30

Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle

Estadio: Jorge Andrade Cantos (Azogues)

Árbitro: Guillermo Guerrero

Asistente 1: Flavio Nall

Asistente 2: Juan Aguiar



Sábado 29 de septiembre

16:00

Sociedad Deportiva Aucas vs. Guayaquil City FC

Estadio: Gonzalo Pozo

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1: Byron Romero

Asistente 2: Dennys Guerrero



18:30

Club Sport Emelec vs. Delfín Sporting Club

Estadio: George Capwell

Árbitro: Carlos Orbe

Asistente 1:

Asistente 2:

Domingo 30 de septiembre

14:00

Universidad Católica vs. Técnico Universitario

Estadio: Olímpico Atahualpa

Árbitro: Luis Quiroz

Asistente 1: David Vacacela

Asistente 2: Jorge Párraga



16:30

Barcelona Sporting Club vs. Liga de Quito

Estadio: Monumental

Árbitro: Vinicio Espinel

Asistente 1: Christian Lescano

Asistente 2: Juan Carlos Macías



Lunes 1 de octubre

16:30

Macará vs. El Nacional

Estadio: Bellavista

Árbitro: Roddy Zambrano

Asistente 1: Luis Vera

Asistente 2: Guilber Gracia