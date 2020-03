Javier Burrai, arquero de Barcelona SC, se recupera en medio de la pandemia que lo separó de su esposa

LEA TAMBIÉN

Javier Burrai, arquero de Barcelona, vive en carne propia la pandemia del covid-19. Si bien no se ha contagiado con el virus, sí se ha visto obligado a permanecer en cuarentena completamente solo. Esto, mientras se recupera de una lesión facial que lo llevó al hospital durante el partido ante Cerro Porteño, hace un mes.

El golero argentino, en una rueda de prensa virtual, revivió ese duro momento que le tocó vivir en el estadio La Nueva Olla de Asunción. De lo sucedido, solo recuerda haber atajado el balón antes de ser impactado en el resto por un rival.



“Lo último que recuerdo de la jugada es cuando voy al piso a recoger la pelota y nada más. No recuerdo haberme visto mareado intentando ponerme de pie. Reaccioné después en el hospital. Vi las luces del techo y la gente en las clínica. Después entendí lo que me había pasado. Fue un golpe fuerte”, dice Burrai, quien ya no tiene yeso. Su rostro se ha desinflamado por completo, pero aún deberá jugar con mascarilla para precautelar su salud.

El cancerbero aclaró que el golpe y la lesión se pudo evitar. Revisó las imágenes en la televisión y se percató que el atacante paraguayo no hizo nada por evitar el impacto. Sin embargo aceptó la situación y dijo que era una jugada común en el fútbol.



“Se pudo haber evitado, porque llegué antes al balón. El de Cerro podía haberme saltado”, dijo.



Por ahora, aprovecha esta paralización, por la pandemia y su recuperación de la lesión, para ponerse en forma. De los jugadores toreros, es uno de los pocos que la cuarentena obligatoria le sirve. Asegura que esta situación que vive el mundo le viene bien para recuperarse.



“Estuve casi un mes de encierro por el post operatorio, que fue tedioso. Ya me empecé amover en casa con ejercicios físicos. Trato de moverme un poco. Hago parrillada, oficio en casa y disfrutar de mis hijos”, asegura.



La pandemia del covid-19 sí la afecta. Su esposa quedó atrapada en Barcelona (España) cuando intentó volver a Ecuador después de unas capacitaciones. Sus padres ya son de la tercera edad y están solos en su pueblo.



“Es complicado tener una perspectiva clara de lo que está pasando en el mundo. Lo que nos está pasando la vivo en carne propia. Mi esposa está en España. No pudo regresar al Ecuador. Estaba en una capacitación. Mis padres son mayores y están en mi pueblo y están asustados”, asegura.



Por ahora mantienen comunicación constante con sus compañeros y el cuerpo técnico del DT Fabián Bustos. Ellos le han levantado el ánimo y también le han dado indicaciones para que se mantenga en forma.

Su objetivo es llegar en condiciones al reinicio de la temporada. Eso sí, asegura que los días de recuperación y primeros entrenamientos le servirán para soltarse después de casi un mes y medio sin actividad.



“Con mis compañeros he estado en contacto, hemos hablado sobre parientes y familiares que están en otras ciudades. Según me dijeron los médicos, Estamos bien con los plazos. En tres semanas debería empezar a trotar y hacer trabajos de arquero progresivo. Pero eso me dará la oportunidad de recuperarme. Me va a venir bien las cuatro semanas de ‘pretemporada’ para sacarme ese miedo que me haya quedado por el golpe”, dijo el golero.

