Boca Juniors inició su camino al tricampeonato con un triunfo en la Superliga argentina

Boca Juniors, vigente bicampeón de la Superliga argentina, debutó este domingo 12 de agosto de 2018 con un ajustado triunfo por 1-0 ante Talleres de Córdoba, en un partido de la primera jornada de una nueva temporada del fútbol gaucho.

Con un solitario gol de Cristian Pavón, el equipo ‘xeneize’ se estrenó con una alegría ante su público y redondeó una semana ideal que había incluido el miércoles un triunfo ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.



Carlos Tévez desperdició un penalti en su primer encuentro como titular de la temporada, donde compartió tridente ofensivo como el propio Pavón y Mauro Zárate.



Los otros ganadores hasta el momento de esta fecha inicial fueron Vélez Sarsfield, que se impuso por 2-0 ante Newell’s Old Boys, Gimnasia, que derrotó por 1-0 a Argentinos Juniors y Unión, que venció también por 1-0 a Aldosivi.



San Lorenzo, en tanto, igualó el viernes 2-2 como visitante ante Tigre, mientras Patronato igualó el sábado sin goles con Colón, mismo resultado que registraron Belgrano y San Martín de San Juan.

En la continuidad de esta jornada, River Plate se medirá como visitante frente a Huracán para ratificar su condición de candidato, mientras que Racing Club el lunes 13 de agosto jugará en Tucumán ante Atlético.



Racing y River, dos equipos que igualaron sin goles el jueves por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en una serie que se definirá el próximo 29 de agosto en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez.



Independiente, por su parte, pidió posponer su encuentro ante el ascendido San Martín de Tucumán ya que el último miércoles conquistó la Copa Suruga Bank tras imponerse por 1-0 ante el Cerezo Osaka.



Los otros partidos que se disputarán también hoy esta jornada inicial de la Superliga argentina serán Godoy Cruz vs. Estudiantes, Lanús vs. Defensa y Justicia y Rosario Central vs. Banfield.