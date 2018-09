Leonardo Campana se entrenó con el primer equipo de Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

El goleador de Barcelona SC en la categoría Sub 18, Leonardo Campana, se entrenó con el primer equipo este 11 de septiembre del 2018. El atacante regresó al país a inicios de mes, tras una pasantía en el Borussia Monchenblack, de Alemania.

Campana suma 20 goles en el torneo nacional sub 18, sus últimos tantos fueron el pasado 8 de septiembre, en el Clásico del Astillero de su categoría, que se disputó en el estadio Alejandro Ponce, de Fertisa, al sur de Guayaquil.



El atacante además forma parte de la selección nacional sub 20, y disputó los últimos dos amistosos ante Perú, en el Puerto Principal. Fue suplente en uno y titular en otro.



Se entrenó con el primer equipo por pedido del DT Guillermo Almada, quien está pendiente de su crecimiento profesional. Él lo llevó a las pretemporadas que realizó el equipo en 2016, 2017 y 2018.



El ariete aún no ha firmado su contrato con Barcelona, debido a que recientemente cumplió 18 años. La directiva le propuso firmar un vínculo por tres temporadas; aún están en negociaciones.