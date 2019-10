Barcelona Sporting Club entró en crisis antes del inicio de los ‘playoffs’

LEA TAMBIÉN

Carlos Alejandro Alfaro Moreno y la directiva electa de Barcelona Sporting Club, llegó a las oficinas del club la mañana de este jueves 31 de octubre del 2019. Ellos tenían una reunión pactada con el Directorio de José Francisco Cevallos para iniciar con el proceso de transición administrativa.

La junta se extendió por una hora y media, donde se analizó la actualidad del equipo. Los resultados de la reunión se mantuvieron en reserva, ambas directivas –la entrante y la saliente- acordaron no hacer públicos sus acuerdos.



“Todo tranquilo”, fue lo único que dijo Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo electo, al abandonar las oficinas administrativas del club, ubicadas en el edificio oeste del estadio Monumental.

