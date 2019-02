Aviación de búsqueda de Sala niega acusaciones por suspender rescate

LEA TAMBIÉN

John Fitzgerald, el jefe del operativo de búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala los primeros días tras el accidente, ha negado las acusaciones vertidas en redes sociales por haber suspendido la búsqueda de la avioneta a los tres días del accidente.

Las labores iniciales de rescate fueron canceladas tras tres días de búsqueda en las que no se encontró ni rastro del avión.



No obstante, un operativo privado, financiado mediante micromecenazgo que recaudó 371 000 euros (USD 422 218 al cambio actual), encontró el domingo 3 de febrero la avioneta en el fondo del Canal de la Mancha.



“Ha habido muchos comentarios en redes sociales respecto a haber suspendido la búsqueda”, dijo Fitzgerald a los medios franceses. “Las condiciones no eran buenas, al estar en el mar las olas te podían golpear directamente en la cama. Estábamos ahí para salvar vidas”, agregó.



Además, apuntó que su tarea era la de tratar de encontrar con vida al argentino Emiliano Sala y al piloto David Ibbotson y no la de localizar la avioneta.

El avión pilotado por David Ibbotson, que transportaba a Emiliano Sala el lunes 21 de enero entre Nantes y Cardiff, fue encontrado por el equipo de búsqueda privado dirigido por David Mearns. Foto: AFP

“Una avioneta puede estar flotando durante dos o tres minutos hasta que se hunde”, aseguró, a la vez que explicó que el equipo de búsqueda se trasladó a la escena del accidente 37 minutos después de que el Piper Malibú en el que viajaban Sala e Ibbotson desapareciera del radar.



El jefe de la búsqueda privada, David Mearns, afirmó que nadie debería quedarse con la idea equivocada de que la búsqueda iniciada los primeros días “no hizo otra cosa que un trabajo profesional”.



La avioneta en la que viajaban Sala e Ibbotson desapareció el pasado 21 de enero cuando cruzaban el Canal de la Mancha desde Nantes hasta Cardiff.



Este domingo se halló la avioneta bajo el mar, al norte de la isla de Guernsey. Junto a los restos del avión de descubrió un cuerpo, sin identificar, que se está tratando de rescatar.