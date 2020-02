El DT Maximiliano Villafañe, de Aucas, lanzó elogios al técnico Gabriel Heinze de Vélez Sarfield

LEA TAMBIÉN

El argentino Maximiliano Villafañe, estratega del Aucas, se declaró un gran admirador de su compatriota Gabriel Heinze, técnico del Vélez Sarsfield. Resulta que ambos estrategas se enfrentarán con sus equipos en el partido de ida de la Copa Sudamericana, este martes 4 de febrero del 2020, a partir de las 19:30, en Liniers.

"Vélez es un rival realmente muy difícil, tiene un muy buen funcionamiento, con un entrenador muy inteligente. Me declaro admirador del trabajo de Heinze. No solamente por lo que está haciendo en Vélez, también en Argentinos y los clubes en los que estuvo anteriormente”, expreso Villafañe, en Buenos Aires, donde el equipo oriental espera la hora del compromiso internacional.



Villafañe asumió el timón del equipo principal tras ser director de las divisiones formativas del mismo plantel. Ahora, quiere dar la sorpresa con los orientales.



“Me gusta mucho el proyecto institucional que tiene Vélez, muy sólido desde hace dos décadas y pico y que se viene sosteniendo. Eso lo convierte en un club muy fuerte en Sudamérica. Será muy difícil, pero vamos con esperanza”, expresó el estratega rioplatense, quien asumió la dirección técnica de ‘Papá’ en reemplazo de su también compatriota Gabriel Schürrer.



En Vélez Sarsfield juega el portero ecuatoriano Alexander Domínguez, ex de Liga de Quito.



Los orientales vuelven a la Copa Sudamericana a los cuatro años. Su última participación fue en el 2016 cuando fueron eliminados en la primera fase del certamen.