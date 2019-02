La FEF designó árbitros para la tercera fecha de la LigaPro

LEA TAMBIÉN

Emelec abrirá la tercera fecha del campeonato nacional este 22 de febrero del 2019, cuando visite a Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano. Los eléctricos buscarán recuperarse de la última derrota que sufrieron en casa, ante Fuerza Amarilla.

Al igual que en la segunda fecha, todos los partidos se transmitirán en vivo a través de GolTV. La transmisión del juego de los eléctricos iniciará con media hora de antelación a su inicio, programado para las 19:15.



La LigaPro oficializó la designación de jueces y horarios de esta jornada, al tiempo que se comunicó que el titular del organismo, Miguel Ángel Loor, ocupará la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Árbitros de la Ecuafútbol.

​



Así quedó distribuida la tercera fecha:



Viernes 22 de febrero:



Deportivo Cuenca vs Emelec (19:15)



Estadio Alejandro Serrano



Árbitro: Carlos Orbe



A1: Christian Lescano



A2: Luis González



Sábado 23 de febrero:



Fuerza Amarilla vs Olmedo (15:00)



Estadio Nueve de Mayo



Árbitro: Jorge Luis Espinel



A1: Darío Morán.



A2: David Vacacela

América vs Liga de Quito (17:15)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro: Guillermo Guerrero



A1: Ricardo Baren



A2: Edison Vásquez



Técnico Universitario vs Macará (19:30)



Estadio Bellavista



Árbitro: Roddy Zambrano



A1: Byron Romero



A2: Félix Vera

​



Domingo 24 de febrero



Aucas vs Universidad Católica (14:00)



Estadio Gonzalo Pozo



Árbitro: Vinicio Espinel



A1: Luis Vera



A2: Juan Cruz



Barcelona VS Mushuc Runa (16:15)



Estadio Monumental



Árbitro Diego Lara



A1: Guilber Gracia



A2: Guillermo Parra





El Nacional vs Delfín (18:30)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro Central: Franklin Congo



A1: Juan Macías



A2: Ricardo Valdiviezo



Lunes 25 de febrero



Guayaquil City vs Independiente del Valle (19:15)



Estadio Christian Benítez



Árbitro: Juan Carlos Albarracín



A1: Dennys Guerrero



A2: Andrés Tola