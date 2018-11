Determinan aprehensión de pasaporte a Ronaldinho Gaúcho por impago de multa

LEA TAMBIÉN

La justicia brasileña determinó la aprehensión del pasaporte del exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, el empresario Roberto Assis Moreira, por el impago de una multa, según informaron hoy fuentes judiciales.

Los dos hermanos fueron condenados en 2015 por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul.

La región es considerada un área de preservación ambiental y los hermanos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul.



En la sentencia de 2015 fue determinado el pago de una multa de 8,5 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) y que no ha sido saldada hasta el momento, por lo que el Ministerio Público entró con un nuevo recurso.



El juez Newton Fabrício, instructor del proceso, afirmó que está delante de una conducta "reiteradamente omisa" en función del silencio de los "imputados".



La justicia consideró que Ronaldinho Gaúcho y su hermano son personas públicas, "de alto poder adquisitivo, con condiciones para compensar los perjuicios ambientales" causados, por lo que determinó la aprehensión de los pasaportes debido a las dificultades para ser llamados a declarar.