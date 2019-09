Luis Antonio Valencia: ‘Desde que llegué he bajado ocho kilos’

LEA TAMBIÉN

¿Convencen las actuaciones de Luis Antonio Valencia con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria? El fichaje estrella de la ‘U’ no ha mostrado el nivel al que el lateral derecho acostumbró en el Manchester United. El jugador aseguró que está en mejor condición física.

La llegada del ‘Toño’ Valencia a Liga de Quito fue aclamado por unos y criticado por otros. Lo cierto es que el futbolista de 34 años ha disputado cinco partidos de la LigaPro y ha recibido tres amarillas y una cartulina roja. Además, jugó cuatro cotejos de la Copa Libertadores y fue amonestado en dos ocasiones.



​Este domingo 8 de septiembre del 2019, el jugador ecuatoriano volvió a ser expulsado. El ‘Toño’ recibió la primera amarilla frente al Aucas, válido por la Copa Ecuador, por reclamos al árbitro Diego Lara. En el final del partido, Valencia abrió su brazo derecho al momento de cabecear y golpeó con su codo a Ángel Gracia.



​“Debo acostumbrarme al fútbol ecuatoriano, hoy no lo toqué al rival y me expulsaron”, comentó Antonio Valencia al finalizar el compromiso. Por su parte, el entrenador Pablo Repetto dio su respaldo a su pupilo. “Lo de Antonio Valencia en 13 años, una sola expulsión; 10 partidos en Liga y dos expulsiones. No es raro, es rarísimo. Yo veo todos los partidos y no expulsan en lo que él hizo”.



​Una de las mayores críticas que recibió Valencia cuando retornó al fútbol ecuatoriano fue su estado físico. El futbolista, al tener una última temporada irregular con el Manchester United, subió de peso. “Estoy feliz, mi familia está feliz sigo mejorando desde que llegue he bajado ocho kilos”,

expresó.