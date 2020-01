Polémica por ausencia de Anthony Bedoya en la pretemporada del Deportivo Cuenca

LEA TAMBIÉN

En la pretemporada del Deportivo Cuenca se generó una polémica por la ausencia del defensa Anthony Bedoya. Su incorporación al plantel se fijó para la mañana de este martes 7 de enero del 2020; sin embargo, no llegó a la cancha del complejo José Suárez de Huizhil, al sur de la capital azuaya.

Bedoya debía sumarse a la pretemporada el lunes 6 de enero, como lo hicieron sus demás compañeros. Él se comunicó telefónicamente con el técnico Tabaré Silva y su argumento fue de que no le habían comunicado. Por lo tanto, se comprometió con el DT a que llegaría este martes 7 de enero y tampoco lo hizo.



Según Juan Serrano, presidente de la Comisión de Fútbol, “Bedoya tiene contrato con el club y tiene que venir”. En caso de que el defensa central no quiera cumplir con su vínculo laboral, anticipó el directivo, se buscará un reemplazo para que cumpla esa función. También se gestiona por un volante central para sustituir a Joao Ortiz, quien se incorporó al Delfín SC de Manta.



Se conoció que Bedoya reclama una deuda pendiente, que también el club tiene con otros jugadores que sí están en la pretemporada. Vale recordar que, Deportivo Cuenca facilitó el préstamo del pase del futbolista guayaquileño de 23 años para que jugara el segundo semestre del 2019 en Sociedad Deportiva Aucas.



Para la tarde de este martes 7 de enero está previsto el último contacto de la dirigencia con Bedoya o su representante. Allí se conocerá la decisión definitiva, si cumple o no el contrato con el ‘Expreso Austral’. Quienes sí se sumaron hoy a la pretemporada son el defensa argentino Brian Cucco y el delantero uruguayo Bruno Foliados.