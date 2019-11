Adrián Gabbarini lanzó su torneo infanto juvenil en la capital

LEA TAMBIÉN

El golero de Liga de Quito, Adrián Gabbarini, hizo este jueves 7 de noviembre del 2019 el lanzamiento de su torneo infanto juvenil. El argentino decidió impulsar esta actividad para apoyar a los jóvenes y niños del país.

El certamen contará con 13 categorías desde la Sub 6 hasta la Sub 18. Uno de los incentivos que tendrán los jugadores será la presencia del golero.



“Me comprometo a estar en la mayoría de partidos. Quiero apoyarlos, darles una palabra de apoyo y por qué no, ver a algunos prospectos para llevarlos a las formativas de Liga”, dijo Gabbarini.



Los partidos se disputarán desde el 23 de noviembre en las canchas sintéticas ‘El último 10’, ubicadas en el sector de la Universidad de los Hemisferios.



Las inscripciones se receptarán hasta el 21 de noviembre, en el restaurante Chorigol de la Tomás de Berlanga. O sino con una transferencia directa a la cuenta de la empresa Tech Sports. El precio será de USD 100 por equipo.