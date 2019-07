Las 13 frases del director Técnico Hernán Dario Gómez durante este 2019

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez se tambalea como entrenador de la Selección ecuatoriana. En la jornada del 16 de julio del 2019, los directivos de la Ecuafútbol (Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF) deciden sobre su continuidad en el cargo. La intención de los directivos es removerlo, pero para ello deben intentar llegar a un acuerdo económico para su salida.

Gómez ha dejado frases polémicas durante esta temporada, antes, durante y después de la Copa América. Aquí un resumen de sus dichos más controvertidas



1. “Vamos a aprender, yo tengo 63 años y quiero aprender. Hay unos ignorantes que ya aprendieron y se las saben todas”.

Declaraciones emitidas el 23 de marzo de 2019 en Estados Unidos, tras recibir críticas por decir que iría ‘a aprender’ en la Copa América.



2. “Ecuador será campeón de la Copa América”.

El DT Hernán Darío Gómez ironizó el 26 de marzo de 2019 previo al cotejo amistoso ante Honduras jugado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.



3. “Es bueno intentar quedar campeones. Eso lo aprendí del profe Célico (Jorge)”.

Declaraciones en la rueda de prensa después del empate sin goles en el amistoso ante Honduras del 26 de marzo.



4. “Mi contrato es para las eliminatorias, no para la Copa América”.

Declaraciones del DT Gómez del jueves 28 de marzo de 2019, tras un entrenamiento de la Selección en Estados Unidos.



5. “Tras el 3-0, yo veía que se venía una goleada. Me tocó dirigir un entrenamiento para quedar 0-0 y casi lo logro, quedamos 1-0”.

El entrenador hizo estas declaraciones el 14 de junio, en la rueda de prensa tras la derrota de Ecuador por 4-0 ante Uruguay, en Belo Horizonte, por la Copa América.



6. “Chile es el rico y nosotros somos los pobres. No podemos salir a frentearle al rico, debemos ser prudentes”.



Declaraciones concedidas en la rueda de prensa del 20 de junio, un día antes del partido con Chile en Salvador de Bahía.



7. “Pido disculpas no tengo mucho que hablar. Nos hacen dos goles en jugada quieta y saques de banda. Increíble e inaceptable”



‘Bolillo’ dio esta versión tras perder 2-1 con Chile, en Salvador de Bahía. En la rueda de prensa del 21 de junio no aceptó preguntas y se fue.



8. “Las puertas de la Selección están abiertas para quienes no quieran estar acá”.



Gómez justificó de esa manera la exclusión de Renato Ibarra de la concentración de la Selección. Lo dijo el 23 de junio, antes del partido con Japón en Belo Horizonte.



9. “La Selección usualmente es el reflejo del país. Hoy por hoy en Ecuador hay mucho negativismo por muchas cosas. No solo por el tema fútbol”.



El 23 de junio, ‘Bolillo’ cuestionó las críticas al rendimiento de la Selección y los resultados.



10. “En Quito hay un entrenador que fracasó con tres selecciones, que a cada momento sale a dar indicaciones de cómo se deben manejar los equipos”.

El 24 de junio, ‘Bolillo’ aprovechó los espacios mediáticos para fustigar a Edgardo Bauza, exseleccionador de Argentina, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, quien habló del rendimiento de la Tricolor.



11. “La Federación y la Selección tienen problemas desde hace mucho tiempo. Nosotros no llevamos ni un año aquí, tratando de solucionar problemas e ir reconstruyendo un equipo. Si me pongo a hablar de algo bueno va a ser motivo de risa”.



Reacciones dadas el 26 de junio en Guayaquil, tras el regreso de la delegación desde Brasil, luego de la Copa. Gómez llegó solo al Puerto Principal, mientras el resto del equipo aterrizó en Quito.



12. “Me enteré de la fiesta en el piso 17 por la prensa”.



El 4 de julio, Gómez presentó su informe de gestión de la Copa América. Según directivos de la Federación, el entrenador indicó en el escrito que se enteró de la reunión del piso 17, en donde seis jugadores tomaron cerveza y tequila, el 24 de junio, “a través de la prensa”.



13. “Acataré cualquier decisión que tome el directorio”.



Frase dicha a los dirigentes de la Ecuafútbol, el jueves 11 de julio, en la reunión realizada en la Casa de la Selección, en donde se dirimió su futuro como seleccionador.