Franklin Guerra: "Anhelaba que mi nombre este en la nómina de convocados para la Selección"

Franklin Guerra vivió una jornada especial este sábado 3 de octubre del 2020. Logró clasificar con Liga de Quito a la final de la LigaPro y fue convocado a la Selección, para el inicio de las eliminatorias mundialistas.

Su presencia en la Selección era algo que se especulaba días atrás. Sus buenas presentaciones en el torneo local y en la Libertadores hicieron que el DT Gustavo Alfaro se fijara en él para incluirlo en la nómina de jugadores.



Esta no es la primera vez que es convocado. En el 2019 fue citado por el DT Jorge Célico para los últimos amistosos de ese año, pero Liga de Quito pidió que fueran desafectado para que pueda jugar sin problema la final de la Copa Ecuador ante Delfín.



"Contento y feliz por ese día que siempre le voy a tener presente. Orgulloso de vestir la camiseta de la Selección", dijo Guerra en una entrevista con Mundo Deportivo.

Su sueño era llegar a la Selección. A finales del 2017, cuando era anunciado como jugador de Liga de Quito, aseguró a este diario que el cambio de club le acercaría a la Selección. No se equivocó. Este domingo 4 de octubre deberá presentarse a la Casa de la Selección.



"Anhelaba que mi nombre este en la nómina de convocados. Se siente mucho mejor así cuando las cosas se sufren para conseguirla", afirmó el manabita.



Sobre lo que se le viene, aclaró que no será fácil y que estará trabajando para ganarse la titularidad y debutar el 8 de octubre ante Argentina.



"Como equipo nosotros debemos hacer nuestro juego y estar concentrado en estos difíciles partidos. Mañana (este domingo 4 de octubre del 2020) me toca estar al mediodía en la Casa de la Selección. Los sueños se cumplen y ahora me toca a mi y voy a defender la camiseta de la Selección a muerte"", dijo el zaguero central.