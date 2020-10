Francisco Egas pedirá una investigación por los casos positivos por covid-19 de Flamengo en la Libertadores

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (Francisco Egas) reveló que pedirá a la Conmebol una investigación por los casos positivos de covid-19 en Flamengo. El cuadro brasileño estuvo en el país dos semanas y a raíz de su estadía clubes ecuatorianos presentaron casos positivos del mortal virus.

“Son pocos los jugadores que se han contagiado por jugar con Flamengo. Creo que fue una muy buena decisión de la LigaPro haber suspendido esta semana el torneo. Aún no sabemos lo que pasó con Flamengo y la FEF ha solicitado una investigación exhaustiva sobre este caso”, aseguró Egas en diálogo con Mundo Deportivo.



También se refirió al tema de los premios de los jugadores que participarán en las dos primeras fechas de eliminatorias. Aseguró que todavía eso no se ha resulto ni negociado y que se lo hablará después con ellos.



"El tema de los premios lo vamos a hablar con los jugadores, es un tema muy íntimo con ellos", dijo el dirigente.



El presidente de la FEF también se mostró gustoso con el trabajo del DT Gustavo Alfaro y recalcó que los nacionalizados tienen las puertas abiertas para jugar la Tri.



"Le veo muy bien el trabajo de Gustavo Alfaro, está trabajando con mucha ilusión y ganas... Si algún momento hay un jugador nacionalizado que esta en nivel se considerará, Tiene el mismo derecho de un nacional en ejercer su ciudadanía y la Selección no puede excluir", dijo.