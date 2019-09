FIFA ordena al Cardiff pagar USD 6,5 millones al Nantes por el fichaje del fallecido Emiliano Sala

LEA TAMBIÉN

La FIFA ordenó este lunes 30 de septiembre de 2019 al Cardiff que pague al Nantes 6 de los 17 millones de euros del traspaso del jugador argentino Emiliano Sala, fallecido el 21 de enero en compañía del piloto de la avioneta que le transportaba a Gales para unirse a su nuevo club.

Tras la desaparición del jugador, el Cardiff decidió no pagar los primeros 6 millones de euros de los 17 del montante total del fichaje, que había sido validado por las autoridades del fútbol antes del accidente.



El Nantes había denunciado el caso ante la FIFA el pasado mes de febrero, con el objetivo de cobrar la totalidad de lo acordado.



Ambos clubes pueden apelar esta decisión de la máxima instancia futbolística ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana.



La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, presidida por el sudafricano Raymond Hack, se reunió el pasado miércoles, aunque no fue hasta este lunes cuando comunicó su decisión a las dos partes.



Esta comisión ha estimado que el Cardiff debe pagar al Nantes “la suma de 6 millones de euros, correspondiente al primer pago en el marco del acuerdo concluido entre ambas partes el 19 de enero de 2019” para el traspaso de Sala, fallecido dos días después.



En sus deliberaciones, la comisión ha tenido en cuenta “las circunstancias trágicas y singulares que rodean el litigio, decidiendo sobre todo no reclamar los gastos del proceso a las partes”, precisó la FIFA en su comunicado.



A finales de agosto, la FIFA envió un correo a los dos clubes en los que instaba a una conciliación para el pago del traspaso del futbolista argentino.



Al no haber llegado los dos clubes a un acuerdo, el caso pasó a la Comisión del Estatuto del Jugador, que ha sido la que ha tomado la decisión.