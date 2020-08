Fernando Gaibor se entrena con Guayaquil City a la espera de su salida de Independiente de Avellaneda 

LEA TAMBIÉN

El volante Fernando Gaibor solicitó a la directiva y el cuerpo técnico del Guayaquil City que le permitan entrenarse con el resto del plantel, a la espera de su desvinculación de Independiente de Avellaneda. El jugador solicitó su liberación del plantel argentino por falta de pagos.

Gaibor no tiene equipo en donde jugar, después de que finalizara su contrato a préstamo con el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista intentó fichar por Emelec a mitad de la temporada, pero Independiente no aceptó las condiciones del préstamo.



El DT Lucas Pusineri, quien un inicio descartó su regreso, lo invitó a unirse a los entrenamientos de Independiente. Gaibor desechó la propuesta, ya que el equipo rojo le debe dinero correspondiente a sus salarios.



Como Independiente no le dio una respuesta favorable para arreglar la deuda, el volante se acogió a la terminación de su contrato por falta de pagos. La idea del futbolista es ser liberado del vínculo que mantiene con el plantel argentino hasta 2021.



Hasta que se resuelva su litigio con el club, Gaibor se entrenará con el cuadro porteño. El mercado de pases en el fútbol ecuatoriano está cerrado, por lo que el jugador tendrá que esperar hasta el final de la temporada.