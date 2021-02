Félix Torres recibió insultos racistas en el campeonato mexicano

El ecuatoriano Félix Torres rompió en llanto en el camerino del Santos Laguna, la noche de este 18 de febrero de 2021, tras sufrir insultos racistas. Así lo confirmó Matheus Dória, compañero de equipo del zaguero nacional.

El hecho se dio en el partido ante Atlético San Luis, tras un altercado en la cancha. El ecuatoriano habría empujado a un pasabolas, lo que generó malestar en el equipo rival y se formó una gresca. Los gritos racistas habrían venido desde fuera de la cancha.

CORRECCIÓN ESTE ES EL VIDEO😅



Así se vivió la bronca que derivó en la expulsión de Felix Torres y dónde el jugador se quejó al final de que un jugador extranjero del rival le dijo "Negro Feo"



El @ClubSantos subirá a redes sociales una foto en el vestidor en apoyo a su jugador

"No se puede permitir el racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor. Perdimos, pero el racismo no se puede. Que revisen las cámaras", dijo el futbolista de Santos, al finalizar el juego que tuvo como vencedor a San Luis, por 1-0.



Tras las palabras de Dória en rueda de prensa, el ecuatoriano compareció ante los periodistas, para ratificar el hecho. El ecuatoriano se mostró dolido ante el incidente. Durante las grescas recibió una tarjeta roja.

Mensaje del jugador del @ClubSantos -Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí.

"Mis compañeros no importa el color que yo tenga me quieren así"



Video / Club Santos pic.twitter.com/DP4hf9FCiQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 19, 2021

"Fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado. Me da tristeza que esté pasando esto en el futbol. No tengo problemas con nadie del color que sea. A mis compañeros no importa el color que yo tenga, me quieren así", dijo Torres.



Torres, de 24 años, llegó al Santos Laguna en el 2019, procedente de Barcelona. En la temporada 2021 el jugador ha sido regularmente titular en el cuadro azteca, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.



El estratega charrúa condenó el hecho. En declaraciones recogidas por medios mexicanos, Almada se quejó de las decisiones arbitrales, además de resaltar la unión de sus dirigidos en estos momentos.



"Estas situaciones son lamentables, no se tienen que dar en el mundo del fútbol y me parece que en definitiva son cosas que no corresponden en ningún profesional. Queremos respetarnos a todos más allá de las diferencias futbolísticas. Los actos de racismos están demás en cualquier equipo, cualquier decisión", dijo el estratega.



Santos publicó una foto, en su cuenta de Twitter, donde todos los jugadores muestran su color de piel. En el post se adjuntó mensaje contra el racismo.



"El racismo no tiene cabida en el futbol, en Santos se combatirá sin descanso y con firmeza. Presentaremos la reclamación correspondiente y llegaremos hasta sus últimas consecuencias", publicó el presidente del equipo, Dante Elizalde.