El ecuatoriano Felipe Caicedo vuelve a los entrenamientos con la Lazio, en Italia

Desde el pasado 4 de mayo, Italia dio paso a la reactivación progresiva que permite a los deportistas volver a entrenar en centros de altos rendimiento, cumpliendo con las normas del distanciamiento social.

Tal es el caso del ecuatoriano Felipe Caicedo, quien volvió a entrenar en un campo de fútbol luego de permanecer casi dos meses en aislamiento por la pandemia del covid-19. El ariete de 31 años se mantuvo en forma en casa mientras cumplía la cuarentena.



Con la leyenda “Poco a poco regresando a la normalidad”, ‘Felipao’ compartió en Twitter una fotografía en la que se encuentra entrenando en el complejo deportivo de la Lazio.

poco a poco tornando alla normalità 💙🙏🏾 pic.twitter.com/5poXUy7C8D — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 7, 2020

El club también se hizo eco de este eventual regreso a la actividad y difundió la manera en cómo sus jugadores se ejercitan: en pequeños grupos y manteniendo del distanciamiento social acatando las disposiciones sanitarias, con las cuales se busca impulsar un aparente reinicio de la Serie A.

En Italia el debate sobre un final anticipado de la temporada, tal como ocurrió en Francia, o una apuesta por la reanudación del campeonato, como en Alemania, continúa.



Luego de permanecer en confinamiento entre el 9 de marzo y el 4 de abril, los clubes italianos quieren retomar la liga, pero los nuevos casos positivos por coronavirus detectados, y los desacuerdos con las autoridades sanitarias, obstaculizan dicho propósito.



Mientras los dirigentes de los clubes se reunían el jueves con el Comité Técnico y Científico (CTS), la Sampdoria y la Fiorentina contabilizaron en total diez casos positivos por covid-19. Esto, según el diario Il Messaggero, “son señales extremadamente negativas para una reanudación del campeonato”.



Además, el protocolo presentado por el CTS sugiere controles regulares y repetidos a los jugadores, lo que implica la adquisición de un número considerable de kits de detección por parte de los clubes.



Por su parte, el ministro de Deportes, Vicenzo Spadafora, dijo no anticiparse a una posible decisión para reanudar o no la liga, al menos no en este momento. “Hay que ser prudentes y esperar que de aquí al 18 de mayo (fecha para los entrenamientos colectivos), los datos sobre el contagio sean positivos, para poder regresar tranquilamente”.



Lo que sí parece consensuado en el Calcio, es que, si la Serie A se reinicia, esta será sin aficionados en los escenarios deportivos.