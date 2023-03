FEF aún espera respuesta de Gareca para Ecuador

Ricardo Gareca se apunta para ser el nuevo entrenador de Ecuador Foto: Archivo / EFE

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún espera respuesta de Ricardo Gareca a la propuesta para que se convierta en entrenador de la Selección de Ecuador.

Esto pese a la información de TyC Sports y periodistas como César Luis Merlo que dieron como un hecho la vinculación del entrenador argentino a Vélez Sarsfield, el club en el que se destacó como futbolista y entrenador.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, expresó que aún no está descartado el entrenador. “No se lo descarta a Ricardo Gareca. Faltan pequeños detalles y está todo muy avanzado”, expresó el dirigente a El Canal del Fútbol.

El mismo medio informó que Gareca aseguró que aún no ha firmado contrato “Aún no he firmado con nadie”.

El argentino se convirtió en uno de los principales candidatos para asumir la selección ecuatoriana tras la salida de Gustavo Alfaro, quien dejó a la Selección de Ecuador tras el Mundial de Catar.

El Consejo de la FEF delegó a Egas que negocie directamente con Gareca.

Otras opciones de la FEF son Sebastián Beccacece, Guillermo Almada y Paulo Bento.

Gareca y Vélez Sarsfield

La prensa argentina informó que existe un acuerdo entre Gareca y el equipo argentino se cerró. Se espera que el lunes firme hasta diciembre de 2023, mencionó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de Twitter.

El mismo medio agregó que el cuerpo técnico de Ricardo Gareca estará conformado por Sergio Santín como ayudante de campo, Néstor Bonillo y Ernesto Colman en la preparación física, además de Leo Torrico como entrenador de arqueros. Quedará por definir un ayudante de campo más.

"Con Christian Bassedas a la cabeza", desglosa Olé de Argentina, Vélez Sarsfield se contactó con Ricardo Gareca para que se haga cargo del primer plantel del equipo en sustitución del uruguayo Alexander Medina.

"En menos de 48 horas lo convenció: Ricardo Alberto Gareca llegó a un acuerdo para dirigir al Fortín", resalta en su sitio web Olé. Además, indican que la primera práctica del 'Tigre' será el martes 7 de marzo.

