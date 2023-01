FEF tiene otra opción de DT, además de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca (der.) técnico de Perú y Gustavo Alfaro (izq.) DT de Ecuador, en un partido de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Redacción Deportes

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) maneja dos opciones para cargo de entrenador de la Selección de Ecuador. La primera es la del argentino Ricardo Gareca y la otra se mantiene en reserva. Así lo dijo uno de los directivos de la organización a este Diario.

“Estamos avanzando en la designación del entrenador de Ecuador. Ya hay los primeros acercamientos y los próximos días serán importantes”, reconoció el dirigente de la FEF, que prefirió omitir su nombre.

¿Esos acercamientos son con Gareca (Ricardo) y otros?, es la pregunta de este Diario al dirigente. “Son acercamientos, buscando respuestas sobre interés. Solo hay dos nombres”, respondió el dirigente sobre el tema del próximo entrenador de la Selección de Ecuador.

Otro candidato de la FEF

Ricardo Gareca es uno de los candidatos de la FEF para hacerse cargo de la Selección de Ecuador para el próximo periodo de las eliminatorias al Mundial del 2026.

¿Cuál es el otro nombre? En las últimas semanas se mencionaron varios nombres de candidatos para la Selección de Ecuador. En esa lista de la FEF estuvieron Ricardo Gareca, Guillermo Almada, Sebastián Beccacece, entre otros.

El martes 17 de enero, Francisco Egas, presidente de la FEF, mantuvo una reunión con uno de los integrantes de la Comisión de Selecciones, en la que emprendieron el plan para empezar las gestiones para hablar con Gareca y otro de los candidatos.

En Perú trascendió que Gareca ya había hablado con la dirigencia de la Federación y había un interés mutuo.

Este 19 de enero del 2023, el periodista argentino César Luis Merlo, escribió en su cuenta de Twitter, a las 08:45, que “Ecuador ha tenido una charla con Ricardo Gareca para tentarlo y para que sea el sucesor de Gustavo Alfaro. No hay mayores avances que esos; aún falta tocar aspectos deportivos y económicos”.

La FEF también hizo el acercamiento con Mario Cupelli, el representante de Ricardo Gareca. Con él tendrán que ir resolviendo el tema económico, con el propósito de llegar a un acuerdo.

Jorge Célico, exDT de la Selección de Ecuador, cree que Gareca no es la mejor opción. “Gareca no es el mejor candidato. Pero eso es algo que lo deciden los dirigentes. Ante la salida de Alfaro (Gustavo) yo buscaría alguien que sea mejor”. Seguramente, Gareca no tiene un currículo mejor”, agregó el entrenador en la radio Área Deportiva.

Salarios de Gareca

Gareca se posesionó como el segundo DT de selecciones mejor pagado de Sudamérica, en los últimos años, solo detrás de Tite, quien estaba al frente del seleccionado de Brasil. El argentino cobró USD 3,7 millones por año a la Federación Peruana de Fútbol, según portales peruanos.

Esa cifra solo abarca lo que cobró Gareca como entrenador; habría que sumar los honorarios de los miembros de su cuerpo técnico, por lo que el valor podría superar los USD 4 millones anuales para la FEF.

La FEF y el presupuesto

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) manejó un presupuesto de USD 2,2 millones y USD 2,5 millones en los últimos dos años, sin considerar los premios por partidos ganados y clasificación al Mundial de Qatar para el DT de la Selección de Ecuador, según los reportes económicos de la organización.

La FEF no quiere rebasar el presupuesto inicial por lo que los acercamientos con Gareca estarían sujetos a lo económico.

