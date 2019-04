Federación Inglesa de fútbol responde al manifiesto contra el racismo de Raheem Sterling y del Times

LEA TAMBIÉN

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) respondió este miércoles 24 de abril del 2019 al manifiesto para luchar contra el racismo en su deporte, apoyado por el delantero del Manchester City Raheem Sterling y por el Times, reconociendo que podría hacer más para integrar a las minorías en las estructuras de dirección.

“Saludamos el manifiesto porque completa y apoya una gran parte del trabajo que llevamos a cabo para asegurar una mejor representación de los sexos y de las minorías étnicas en nuestro deporte”, escribió la FA en un comunicado.



La instancia asegura querer “crear un cambio positivo en el fútbol inglés para que refleje mejor la sociedad moderna, contribuyendo a hacer caer las barreras y a inspirar a las generaciones futuras”.



Aunque la FA respondió punto por punto al manifiesto publicado el martes por el periódico The Times, estimando actuar de modo adecuado, reconoció ciertas lagunas en la lucha contra el racismo.



“Estamos de acuerdo en que debería haber un cambio radical desde arriba. La toma de decisión en el fútbol debe reflejar la sociedad y la fantástica diversidad de los participantes en el fútbol. En 2018, la FA lanzó su plan por la igualdad, la diversidad y la inclusión 'In Pursuit of Progress' en el que definimos objetivos claros, como pide el manifiesto, para empleadores, empleados y dirigentes procedentes de minorías”, explica la FA.



“Nos fijamos el objetivo de alcanzar un 16% de empleados procedentes de minorías antes de 2021 (13% actualmente), y el 11% en puestos de dirección (5% actual)”, precisó la FA.



Este manifiesto, firmado por varios grandes nombres del fútbol y personalidades políticas, hace un llamamiento para que personas procedentes de las minorías étnicas accedan a puestos importantes, así como mayor severidad en las sanciones para los insultos racistas por parte de las autoridades deportivas.