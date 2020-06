La Federación Alemana de Fútbol no sanciona los homenajes a George Floyd

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció este miércoles que no sancionará los homenajes a George Floyd, el ciudadano estadounidense negro fallecido de manera violenta a manos de un policía blanco, realizados por varios futbolistas el pasado fin de semana en la jornada de Bundesliga.

"La federación espera mantener esta posición en las próximas jornadas, incluso en caso de nuevas acciones antirracistas por la muerte violenta de George Floyd", añadió la DFB.



"Celebro expresamente la decisión clara de la comisión de control de la DFB y estoy muy contento", señaló el presidente de la DFB, Fritz Keller, en un comunicado, precisando que "las acciones de los jugadores tienen nuestro respeto y nuestra comprensión".



Weston McKennie (Schalke 04), Jadon Sancho y Achraf Hakimi (ambos del Borussia Dortmund) testimoniaron su indignación después de la muerte de George Floyd llevando un brazalete en el caso de McKennie y desvelando mensajes en sus camisetas los otros dos.



La rabia desatada en Estados Unidos tras la muerte el 25 de mayo en Mineápolis de Floyd, un hombre negro de 46 años, a manos de un policía blanco, ha provocado una ola de protestas y de disturbios por todo el país.



"Justice for George Floyd", mostraron en sus camisetas los jóvenes talentos del Dortmund Sancho y Hakimi.



El árbitro sancionó al primero con una tarjeta amarilla por haberse quitado la camiseta, siguiendo el reglamento, mientras que el segundo no recibió castigo.



El mismo día, el atacante francés del Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, hijo del campeón del mundo en 1998 Lilian Thuram, llevó una rodilla al césped, reproduciendo un gesto popularizado por el jugador de football americano Colin Kaepernick para denunciar la violencia policial contra la población negra en Estados Unidos. No estuvo incluido en la lista de posibles expedientados.



El lunes, el delantero francés del Colonia Anthony Modeste mostró las dos caras de su mano, blanca y negra, para evocar la unidad.



La FIFA hizo un llamamiento el martes al "buen sentido" y a tener en cuenta el "contexto", un día después del anuncio de la investigación por parte de la Bundesliga.