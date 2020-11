Dos fechas de la LigaPro se jugarán entre la doble jornada de eliminatorias

La concentración de la selección ecuatoriana inició este 9 de noviembre de 2020, sin embargo, el transcurso de la LigaPro continuará sin contemplaciones. Un día después de que la Tri se reunió en Quito, arrancará la sexta fecha del campeonato nacional, con cuatro partidos.

Desde inicios de octubre, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, adelantó que el torneo no tendría más suspensiones; esto luego de que los partidos se pospusieron para las dos primeras fechas de eliminatorias, cuando Ecuador enfrentó a Argentina y Uruguay.



Al campeonato le restan 10 fechas por jugar y la aspiración de la LigaPro es finalizar el calendario en diciembre próximo. Sin embargo, la presencia de clubes en ecuatorianos en la Copa Libertadores puede complicar el cumplimiento de ese objetivo.



David Constante, director de competencias del organismo, adelantó que si existen complicaciones con el tiempo, es probable que las finales del campeonato se disputen en enero del 2021.

​

La sexta fecha del torneo se disputará entre el 10 y 11 de noviembre, un día después Ecuador jugará la tercera fecha de eliminatorias, ante Bolivia. El campeonato continuará entre el 13 y 15 de noviembre, mientras que el 17 la Tri volverá a disputar la clasificación mundialista, frente a Colombia.



Debido a esta coincidencia de fechas Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, Emelec y Universidad Católica no podrán contar con sus planteles completos. Los albos, con cinco seleccionados, es el más afectado por la baja de deportistas. Así quedó la sexta fecha:



Martes 10 de noviembre

Orense vs. Dep. Cuenca (12:15)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: Henri Arízaga

Línea 1: Luis González

Línea 2: Danny Ávila



T. Universitario vs. El Nacional (14:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Juan Andrade

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: José Alvarado



Delfín vs. Macará (16:45)

Estadio Jocay

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Andrés Toala

Línea 2: Mónica Amboya



Barcelona vs. Ind. Del Valle (19:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Augusto Aragón

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Ricardo Valdiviezo



Miércoles 11 de noviembre

Aucas vs. Olmedo (12:15)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Luis García



Mushuc Runa vs. Liga de Quito (14:30)

Estadio Mushuc Runa

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Paúl Palacios



U. Católica vs. Guayaquil City (16:45)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Mario Romero

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Félix Vera



Liga de Portoviejo vs. Emelec (19:00)

Estadio Reales Tamarindos

Árbitro: Luis Quiroz

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Edwin Bravo