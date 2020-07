Fabián Bustos: 'Tácticamente me gustó lo que hicimos en este amistoso'

LEA TAMBIÉN

Fabián Bustos, entrenador de Barcelona, quedó satisfecho con el funcionamiento de su equipo. El argentino ya lo había advertido. Ante el Guayaquil City iba a probar la mayor cantidad de jugadores. Armó dos equipos mixtos (entre titulares y alternantes) con el objetivo que todos tengan ritmo de juego.

Por lo que se observó en el Monumental, Bustos quedó satisfecho. En lo táctico, por momentos perdió el esférico producto de la desesperación de sus pupilos. también por la falta de competencia de los últimos cuatro meses. Pero después, Barcelona fue dominador. En l segundo tiempo, Guayaquil City tardó 25 minutos en llegarle al arco.



"Tácticamente me gustó lo que hicimos, Barcelona creó ocasiones y tuvo más la pelota. El primer tiempo el rival nos sacó un poco el balón, pero recuperamos mucho en campo contrario y dominamos el juego, más allá del resultado", dijo Bustos en rueda de prensa.



Eso sí, no todo fue positivo. Byron Castillo terminó con una dolencia tras un fuerte choque con Luis Cano. Ahora, el cuerpo técnico espera una evaluación médica que determinará la gravedad de la lesión.



"Solo tengo un informe previo de la lesión de Byron Castillo, en el transcurso de las horas tendremos más información. Fue una jugada desafortunada donde se llevó la peor parte, estoy seguro que no hubo mala intención", afirmó el entrenador.



El 'Toro', como también es conocido el estratega torero, destacó el buen juego de José Angulo, quien volvió a la competencia después de cuatro años de suspensión.



"Le vi muy bien y con muchas ganas a José Angulo. Estoy conforme lo que hizo él en su primera práctica y se ha acoplado muy bien a sus compañeros", afirmó el DT.



Sobre la organizción del partido y los protocolos, fue enfático al afirmar que se cumplieron todos los procesos y eso deja una buena señal para que el campeonato vuelva en la fecha pactada (29 de julio del 2020).



"Felicito a LigaPro por la organización, lo importante es que todo salió bien y se cumplieron los protocolos. Se necesita reactivar el fútbol porque mucha gente vive de esta actividad, no solo los clubes", dijo.



Pool Gavilánez también quedó satisfecho con el cotejo de sus pupilos. Guayaquil City logró un empate que demuestra que tienen potencial para competir en esta LgaPro 2020.



"Las sensaciones deportivas son buenas, algunas cosas hay que corregir. Espero que hayamos hecho las cosas correctas, y si lo deciden las autoridades, volver a jugar", afirmó el estratega 'ciudadano'.