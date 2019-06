Las salidas de pista, protagonistas de los ensayos libres del GP de Austria

LEA TAMBIÉN

Mucho barullo y pocas certezas: el mejor tiempo de los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, conseguido por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) este viernes 28 de junio del 2019, debe ser visto bajo el punto de vista de una jornada salpicada de salidas de pista de varios pilotos importantes.

El británico hizo un crono de 1 min 04 seg 838/1000 en la primera sesión de libres, relativamente tranquila pese a la rotura de nueve alerones en el peligroso trazado del Red Bull Ring.



Estos resultados no son apenas representativos de las condiciones de la calificación y de la carrera, programadas el sábado (08:00) y el domingo (08:10 de Ecuador) respectivamente, bajo un calor todavía más asfixiante.



La hoja de tiempos de la segunda tanda, dominada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con un crono de 1 min 05 seg y 086/1000, debe tomarse con distancia.



Los incidentes de Max Verstappen, Valtteri Bottas y Sebastian Vettel impidieron a varios pilotos, incluido Hamilton, rendir en las mejores condiciones.



El holandés de Red Bull perdió el control a la salida de la curva 10 y estampó la parte trasera de su monoplaza contra un muro de seguridad. Su equipo precisó que no corría riesgo de penalización por el reemplazo de la caja de cambios.



Por su parte, el finlandés Bottas (Mercedes) se fue recto en la curva 6 y se estrelló a gran velocidad contra las barreras de seguridad, provocando una nueva interrupción. “ Hay más viento esta tarde y este circuito no perdona el menor error ” , explicó el escandinavo, que recibió la aprobación médica tras el choque.