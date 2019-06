Max Verstappen (Red Bull) remontó para vencer en el GP de Austria de Fórmula 1

LEA TAMBIÉN

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 este domingo 30 de junio del 2019 luego de una increíble remontada, tras haber protagonizado una muy mala salida, a la espera de la investigación de los comisarios de carrera.

La maniobra de Verstappen para adelantar al ‘poleman’ monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a dos vueltas para el final es lo que está bajo investigación, pues pareció que el holandés empujó al de Ferrari fuera de la pista.



Tan solo 2 segundos y 724 milésimas separan a ambos pilotos. Por tanto, una penalización de 5 segundos privaría al de Red Bull de su primera victoria de la temporada.



Los dos corredores debían dar su versión del incidente a las 16:00 GMT (11:00 hora de Ecuador).



“Fue una carrera pura y dura. Si no se puede hacer, podemos quedarnos en casa”, reaccionó Verstappen. “Si esto no está permitido, ¿cuál es el interés de estar en la F1?”.

“Dejo a los comisarios decidir, pero para mí, desde el monoplaza, lo que ha pasado está bastante claro”, replicó Leclerc. “En la vuelta anterior me dejó espacio, pero no en esa. Nos hemos tocado y yo me he salido, no tenía ninguna oportunidad de recuperar mi puesto luego de esto”, añadió.



Segundo en la parrilla de salida a la par que Leclerc, Verstappen protagonizó una mala salida y cayó a la octava posición tras la primera vuelta.



El holandés fue remontando gracias a un paso por ‘boxes’ más tardío que el de sus oponentes, lo que le permitió disponer de unos neumáticos menos desgastados al final de la carrera.



El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes AMG) completó el podio y quedó mejor que su compañero y vigente campeón, Lewis Hamilton, quinto en la carrera pero líder del Mundial con una ventaja de 31 puntos sobre Bottas y 71 sobre Verstappen, que adelanta al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).



Vettel remontó este domingo desde la novena posición para finalizar cuarto.



El español Carlos Sainz Jr (McLaren) consiguió entrar en los puntos al ser octavo y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Racing Point) se quedó a las puertas, con una undécima posición.