Pervis Estupiñán, titular en el Osasuna de España, se ilusiona  por su convocatoria a la Selección de Ecuador

El lateral izquierdo de Osasuna Pervis Estupiñán se ha mostrado "contento y orgulloso" por haber sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Ecuador, con la que espera hacer un "buen trabajo".

El rojillo es la novedad, junto a Jhonny Quiñónez, de la lista de diecinueve hombres que ha ofrecido el seleccionador Jorge Célico para el amistoso que tendrá lugar el domingo 13 de octubre del 2019 en el Martínez Valero de Elche.

"Me hacía mucha ilusión estar con la selección absoluta y ahora que he dado ese paso estoy muy feliz por haberlo conseguido, espero poder ir y hacer un buen trabajo", comentó Estupiñán en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de Osasuna, este 3 de octubre del 2019.



"Soy una persona que confío mucho en mi juego y he trabajado para esto, y ahora que estoy en esa lista trabajaré mucho para poder seguir siendo tomado en cuenta", señaló Estupiñán a la vez que se refirió a Argentina como "una selección muy importante".

"Sabemos qué es la selección de Argentina, me gustaría salir de titular y poder hacerlo bien", dijo.



El ecuatoriano, que ha jugado todos lo minutos esta temporada, explicó que físicamente se siente "bien", que está "muy contento" por la confianza que le está dando el míster y por aportar su granito de arena al equipo.

Para Estupiñán su mejoría "se irá viendo con cada partido, para eso trabajo cada día, entreno para eliminar los errores que tenga y entreno para seguir aprovechar mis virtudes".



"Lo que pide el míster es que me sume al ataque, y eso dice mucho. Que haya tenido una ocasión dice mucho para tener esa confianza de seguir atacando", aseguró el rojillo que apuntó que desde su fichaje su objetivo es "seguir mejorando y crecer como futbolista".

Preguntado por su ascenso con el Mallorca a Primera División y su fichaje por Osasuna, declaró: "2019 ha sido un bonito año, pero lo que pasó ya quedo atrás y quiero conseguir muchas cosas más".



En cuanto al partido de este sábado en El Sadar contra el Villarreal, opinó que será "muy lindo" jugar ante la afición rojilla, a la que tratarán de dar una alegría con "una buena victoria".



Además de resaltar el "compañerismo dentro del campo" como una de las causas que les está ayudando a hacer las cosas bien, subrayó que el objetivo lo tienen claro, buscan "sumar de tres. No lo tendremos fácil, pero pelearemos para ello", aseveró el rojillo, "muy contento" por la acogida que ha tenido desde el principio.



"Lucharé siempre por que esa afición se sienta de la mejor manera", concluyó al respecto.

