Esteban Paz: 'En este momento desgranar al equipo me parece incomodo'

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, mostró nuevamente su preocupación por la situación económica. Aseguró que se renovaron algunos contratos que ya se habían acordado en marzo, antes de la pandemia y que todavía se está negociando la reducción de salarios con algunos jugadores.

"El resultado de los últimos meses han sido catastróficos. No hemos generado ningún dólar de ingresos en los últimos 3 meses", aseguró Paz en una entrevista en Mundo Deportivo.



Sobre la retención de salarios, como medida económica ante la crisis, aseguró que los jugadores no perderán ese dinero y que aún debe sentarse a negociar.



"Las retenciones no significan que no han perdido sus ingresos los jugadores. Debo sentarme con ellos para conversar sobre esta situación", afirmó.



Paz espera que los auspiciantes continúen apoyando al equipo y que la Copa Libertadores se reanude. En ese torneo hay dinero en juego que sería un tanque de oxígeno a la economía del club.



"Esperamos saber lo que va a pasar con la Copa Libertadores. También hay plata en ese rubro", aclaró.



Acerca de los rumores de una posible salida de jugadores, el directivo aclaró que nadie se irá si no existe una oferta formal y que sea buena para LDU. También desmintió sobre un acuerdo verbal o interés por Fernando Gaibor.



"Si no hay una oferta formal y seria por los jugadores, deben quedarse en Liga (...) Ni he conversado con Fernando Gaibor. Primero se debe dar la salida de Rodrigo Aguirre, para considerar trae a otro jugador en esa posición", aseguró.



La directiva renovó el contrato de Luis Caicedo y afirmó que esto fue por cumplir su palabra. Una de las condicionantes para continuar en el plantel era una reducción de salarios. Algo que el zaguero central aceptó.



También se descartó que se desgrane el equipo. Para la directiva, el objetivo es mantener la plantilla hasta el cierre de la temporada.



"No hay mayor interés de hacer cambios. Tenemos un gran equipo muy bien armado en todas las posiciones (...) En este momento desgranar al equipo me parece incomodo. No es la forma de actuar en Liga", afirmó.



Paz fue enfático en aclarar que Liga no va a aceptar una oferta por Franklin Guerra que no esté a la altura del jugador y del equipo. Le pareció absurdo que ofrecieran poco por el central manabita.



"Absurdo que Liga se vaya a desprender de un jugador como Guerra por $700 mil, si no viene una oferta real y fuerte, los jugadores se quedan en Liga", apuntó.