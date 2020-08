Esteban Paz: 'Según la LigaPro quienes más jueguen ahora, luego tendrán más descanso'

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz se mostró molesto por las constantes críticas que realizan los hinchas sobre el juego que desarrolla Liga de Quito en la cancha, aunque el equipo es líder del torneo LigaPro 2020. El directivo albo justificó que todos los clubes atraviesan un proceso de readaptación al fútbol.

​"Aspiramos que sea un torneo atractivo, todavía les costará a los equipos ser vistosos y con el andamiaje que irán encontrando. Hay críticas a (Pablo) Repetto. A los técnicos de twitter hay que decirles que no es solo Liga que le falta entendimiento...", expresó Paz en declaraciones a radio La Red, de Quito, este viernes 28 de agosto del 2020.



La 'U' lidera el campeonato con 18 puntos, tres más que sus escoltas Universidad Católica e Independiente del Valle (15). Sin embargo, los resultados que lo mantienen en esa posición han sido sufridos y en medio apareció una derrota ante Aucas.



"Me deja la sensación que a veces jugamos mejor y en otras no. Cuando aceleramos mostramos buen juego. (...) Va a pasar tiempo hasta encontrar fútbol vistoso. Hemos ganado, que es lo importante", sostuvo el directivo.



Él admitió que Liga no realizó un buen partido contra los orientales, pero destacó el bueno nivel que mostró en el primer tiempo en el último triunfo sobre Delfín. El rendimiento decayó para el segundo tiempo, que considera "entendible" por el desgaste físico debido a los partidos seguidos en la reanudación de la competencia.



"Cuando se ponga a punto el equipo, estoy seguro que elevaremos el nivel y jugaremos el fútbol que quiere la hinchada (...) Hablamos con LigaPro sobre días de descanso. Argumentan que quienes más jueguen ahora, luego tendrán más descanso. Esperamos que sea así", agregó Paz.