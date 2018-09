¿Se llenará el estadio de LDU para el juego ante Barcelona SC?

LEA TAMBIÉN

El partido entre Liga de Quito y Barcelona SC, de la undécima fecha del campeonato ecuatoriano, empezó con unas 10 000 personas en los graderíos del estadio Rodrigo Paz Delgado. Cuando la pelota ya había rodado, todavía había hinchas en los exteriores que intentaban ingresar.

La directiva de LDU puso en venta los boletos desde muy temprano. Sin embargo, dos horas antes del partido no hay una gran afluencia de hinchas en las boleterías.



“Es caro la entrada a USD 15. Solo vine con mi novia. No nos alcanza el presupuesto para venir con mis papás y mis hermanos”, dijo Roberto Peralta, hincha de la ‘U’ que Adquirió boletos a la general norte alta.

A las 11:00, a una hora del inicio del cotejo, la asistencia de aficionados en el estadio era poca.



Algunos hinchas del conjunto porteño ingresaron desde las 10:30, pero no en el número esperado. La barra Sur Ocura, de Quito, confirmó que ninguno de sus integrantes ingresará al estadio como medida de protesta por el precio de USD 15 para la localidad de general.



La barra torera realizó una marcha en los alrededores del escenario y seguirá el partido por radio o por televisión de algunos locales comerciales.



Los pocos hinchas que llegaron hasta las 11:00 fueron los que llegaron desde Guayaquil y que fueron custodiados por la Policía Nacional desde el ingreso a Quito.



La barra de Liga también está ausente. No llega a los alrededores del estadio, y en el interior, no hay más de 1 000 personas en las generales.



Las generales sur del estadio de Liga a las 10:45 del 23 de septiembre del 2018. Foto: Martha Córdova / EL COMERCIO



En el inicio del cotejo, unas 10 000 personas estaban en el interior del estadio aunque en los exteriores todavía había hinchas que intentaban ingresar. Algunos aficionados incluso se quejaron de que ingresar al escenario "fue un caos".

Así lucían las dos bandejas de la general en el lado sur del estadio de Liga antes del inicio del cotejo. Foto: EL COMERCIO



El operativo de seguridad empezó muy temprano, a las 07:00. Más de 1000 uniformados participan en la seguridad entre Policía Nacional, Metropolitana, Bomberos y Cruz Roja. El despliegue de policías se realiza en todos los exteriores del escenario con un solo propósito: evitar que se crucen los hinchas blancos y amarillos.



Barcelona llegó a las 10:10 en medio de un fuerte resguardo policial. Según el reporte policial, no se han registrado incidentes hasta las 10:20.



LDU y Barcelona SC, uno de los partidos más importantes en el fútbol ecuatoriano, tiene el además el atractivo del invicto de los albos sobre los toreros en la Casa Blanca. Desde que se inauguró el estadio en 1997, los canarios no han podido ganar. ¿Se extenderá el invicto?

Ambiente en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado, previo al juego Liga de Quito vs. Barcelona Fecha 11 del campeonato pic.twitter.com/3qAe9fEqXu — Mauricio Bayas Pérez (@maobayas) 23 de septiembre de 2018