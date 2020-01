Preparador físico de la Selección Sub 23: ‘Ecuador ya se ganó su prestigio’

LEA TAMBIÉN

La Selección Sub 23 tuvo que cambiar jugadores por la decisión de Emelec y Aucas de no prestar jugadores. ¿Cuánto afecta esto a la planificación?

Cambia la planificación, porque los jugadores que no nos los cedieron eran importantes en el proceso y que posiblemente hubieran sido titulares. Con esto no quiero decir que los jugadores que los vayan reemplazar no lo sean o tengan la misma jerarquía. En todo plantel de fútbol hay los 11 que juegan de titulares y el resto que esperan el cambio. Entonces sí afecta, pero no tenemos tiempo para lamentarnos y lo mejor es potenciar a los que tenemos y darles la confianza que necesitan. Ya ni lo hablamos en el cuerpo técnico.



Como contraparte, ahora cuentan con seis jugadores de Independiente que ganaron la Sudamericana. ¿Su inclusión compensa las ausencias?

¡Son jugadores que salieron campeones del segundo torneo más importante de América del Sur. Es un torneo profesional de clubes de alta exigencia. Hay una disputa y competencia altísima. Eso nos da jerarquía y nos deja tranquilos. Los mismos jugadores nos ayudan para que el resto del grupo entienda lo que nos estamos jugando. Son futbolistas de corta edad, pero con recorrido en el fútbol.



La base del equipo logró el título Sudamericano Sub 20 el año pasado. ¿Sienten presión por hacer un buen Preolímpico?

Ecuador, en estas categorías juveniles, ya se ganó su prestigio. Hay un componente importante de jugadores que estuvieron con nosotros en la Sub 20 y otros que son mayores. Los chicos tienen años de proceso. Haber conseguido esos títulos te pone altas expectativas. Vamos a ser el centro de atención del torneo. Todos quieren saber qué vamos a hacer.



¿Cómo manejar esa presión en los jugadores?

Tratamos de no contaminar al equipo con nerviosismo. Mantener una buena relación con los jugadores en el día a día y sobre todo un buen ánimo y sentido de compañerismo en el grupo. Hay que ser positivos y alegres. No somos un cuerpo técnico que le guste estar recordándole al jugador a cada rato lo que ganó y la responsabilidad que eso implica. Estamos trabajando y entrenando para poner al equipo en el máximo nivel para este torneo, dentro de las posibilidades. Por ahora solo pensamos en Chile, que es nuestro primer rival.



¿En dónde se podrá sacar ventaja a la selección chilena?

A Chile lo vamos a analizar en estos días. Físicamente no es un equipo rápido y explosivo. Son luchadores que no tienen miedo de ir a una pelota dividida. Son fuertes grupalmente. En lo físico, seremos superiores.



Los chilenos sí tuvieron un proceso este año. Esa es una ventaja.

Tienen cierta ventaja, porque estuvieron más tiempo juntos. Eso les da un ‘plus’ a su preparación. Pero nuestra idea táctica está plasmada. Sabemos a lo que jugamos.



¿La falta de tiempo será el primer rival a vencer?

Sí, es así. Apenas serán 12 días para prepararnos para el debut del Preolímpico. Solo tuvimos dos microciclos. Pero tenemos una gran ventaja. Esta es una selección y los jugadores convocados tienen características distintas a los jugadores comunes y corrientes. Desde inteligencia emocional, intelectual y técnico táctica. Todo lo que pretendemos transmitirles lo absorben rápidamente.



¿Cómo lograr que el jugador llegue en condiciones a un torneo regional después de vacaciones?

Les sometimos a una serie de exámenes médicos y deportológicos para conocer cómo se encuentran de salud en general y los niveles de sangre. Hacemos un chequeo en la parte muscular y un electrocardiograma en actividad y reposo. Una valoración corporal para ver cómo están en la parte muscular en grasa e hidratación. La planificación está hecha y con estos exámenes ya diferenciamos las cargas de trabajo. Somos optimistas.