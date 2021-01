La enredada transferencia del futbolista  Moisés Caicedo al Brighton fue detallada por el The New York Times

Moisés Caicedo está en Inglaterra, pero aún hay dudas sobre cómo fue su negociación con el Brighton. Desde el Manchester United se dio la versión que hubo demasiados intermediarios en la negociación y eso fue enredando la posibilidad de que 'Moi' se vincule a los 'Diablos Rojos'.

El Chelsea, el AC Milan, el Brujas de Bélgica, entre otros, fueron los grandes clubes que preguntaron por el volante ecuatoriano. Según o describe el diario estadounidense The New York Times hubo un proceso. "El cazatalentos sudamericano del Manchester United alertó a sus empleadores sobre las habilidades de Caicedo. El AC Milán descubrió que los datos y las evaluaciones de sus buscadores de talentos coincidían", describe.



En el mismo párrafo se detalla que: "El Club Brujas, campeón de Bélgica, también se fijó en él. También lo hicieron varios equipos de Inglaterra, entre ellos el Brighton y el Chelsea. Después de todo, nada permanece en secreto por mucho tiempo", manifestó.



El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, contó que la transferencia fue por USD 6,2 millones y el equipo de Independiente retuvo el 20% de los derechos. "La mayoría de los clubes europeos recibieron el mismo comentario cuando comenzaron a ahondar un poco más en la situación de Caicedo: les dijeron que no estaba claro de inmediato quién representaba al jugador", se escribe en el reporte del medio.



Independiente del Valle ha manejado con reserva cómo fue la negociación. A pesar de la intervención de algunas agencias intermediarias, el jugador optó por el Brighton. "No se sabía bien quién tenía el poder de acordar términos en su nombre. 'Demasiados agentes involucrados', decía una nota enviada a un departamento de contratación", puntualizó el medio.