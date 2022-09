Enner Valencia no se tomó vacaciones para mejorar con la Selección

Enner Valencia está en racha en el Fenerbahce. Foto: Twitter del deportista

Redacción Bendito Fútbol (I)

El entrenador Gustavo Alfaro resaltó los sacrificios que han realizado los jugadores de la Selección de Ecuador. En la rueda de prensa que ofreció este 22 de septiembre del 2022, en España, se centró en un caso particular y reveló una 'infidencia' del ariete Enner Valencia.

Con los siguientes partidos amistosos ante Arabia Saudita (23 de septiembre) y Japón (27 de septiembre), uno de los aspectos en los que podrá centrarse la Tri es en el nivel de los jugadores, sobre todo en la zona ofensiva. De forma reciente, los arietes han tenido un buen rendimiento a nivel de clubes.



Uno de los nombres en el ataque, que estuvo durante toda la eliminatoria y acompaña al plantel desde la clasificación al Mundial de 2014, es el de Enner Valencia.

El capitán de la escuadra ha sido resistido y criticado. A pesar de ser el máximo goleador histórico del seleccionado, las oportunidades falladas y los periodos de sequía le han hecho un blanco fácil ante la afición.

Sacrificio y goles para Enner Valencia

Aunque no había tenido un rendimiento regular en la pasada campaña, en la actual es el mayor anotador de la Liga Turca con siete goles en siete partidos del Fenerbahce. Bajo la casaca del cuadro de Estambul también ha marcado a nivel continental.



Al ser interrogado en relación a si el delantero podrá tener el mismo desempeño que en Turquía en Ecuador, Alfaro reiteró su confianza en él y sus condiciones. A partir de ello reveló uno de los sacrificios del delantero y lo valoró.



"Énner después de la fecha de Estados Unidos tenía reservadas vacaciones con su familia (...) El futbolista sintió que no estaba conforme consigo mismo y eso le llevó a no tomar vacaciones. Solo se tomó un fin de semana y al siguiente día empezó a trabajar para la temporada con Fenerbahce y Ecuador. Volvió 15 días antes que sus compañeros a su club", manifestó.

La acción de Valencia, para el adiestrador, es una muestra de su profesionalismo y el compromiso que tiene. Aquello lo vuelve un ejemplo a seguir y tiene un valor agregado en su posición.

Valencia en una práctica con la Selección de Ecuador en España. Foto: Twitter La Tri



¿Y los demás delanteros?

Gustavo Alfaro también dedicó palabras a los demás jugadores que ocupan esa posición y han formado parte de las convocatorias. En el caso de Michael Estrada -goleador de Ecuador en eliminatorias- señaló que, independientemente, de cómo esté en su equipo, en la Tri ha dado resultado y está llamado a recuperar su nivel.



El mismo mensaje envió a a futbolistas como Jordy Caicedo y Leonardo Campana, que no fueron incluidos en la convocatoria. Allí también se refirió a los demás delanteros ecuatorianos que buscan un cupo en ese puesto.



En relación a la inclusión de Djorkaeff Reasco en la vigente nómina, el entrenador puntualizó que se debe a las últimas actuaciones que ha tenido con Newell's Old Boys. Aquello pese a que, recién dos partidos antes del llamado, rompió un periodo de cinco meses sin anotar.