Así jugará la Tricolor de Gustavo Alfaro ante Arabia Saudita

Gustavo Alfaro, seleccionador la Tricolor. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El DT Gustavo Alfaro no tuvo problemas para adelantar la alineación titular de la Tricolor para el partido amistoso ante Arabia Saudita, que se jugará el viernes 23 de septiembre del 2022 en Murcia, España.

Ante la consulta, Alfaro respondió que la Selección de Ecuador competirá con el siguiente 11 inicial:

Alexander Domínguez, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Carlos Gruezo, Alan Franco, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

La alineación la dijo de corrido durante la rueda de prensa de este 22 de septiembre del 2022, en la que también Gustavo Alfaro analizó otras temáticas del elenco ecuatoriano.

Ausencias y caras nuevas

El seleccionador argentino Gustavo Alfaro también se refirió a los jugadores que no estuvieron presentes en el actual llamado. A partir de sus ausencias, la mayoría por lesiones, quiere poder evaluar a otras alternativas y aguardar a que los habituales tengan una recuperación óptima.



Dentro de los que no están se refirió a futbolistas como Félix Torres y Robert Arboleda, quienes se reintegraron a sus entrenamientos tras superar dolencias. Leonardo Campana, que volvió a su plantel con un doblete, estuvo fuera por un mes.



Con respecto a los futbolistas que no presentan impedimentos, mas no fueron incluidos. El DT señaló que no les ha perdido el rastro y cuentan con la posibilidad de integrar la lista final.



En torno a los jóvenes convocados como Patrickson Delgado, Nilson Angulo, William Pacho y Anthony Valencia dijo que lo han sorprendido. A su vez, espera que puedan tener acción y forman parte de sus apuestas a largo plazo.

Ecuador jugará el partido inaugural de la Copa Mundial ante Catar, el 20 de noviembre del 2022.