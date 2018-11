Énner Valencia acecha la marca de Agustín Delgado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Eduardo Hurtado tenía la certeza de que Énner Valencia igualaría su marca de 26 goles con la Selección en la doble fecha de amistosos de noviembre. Se lo dijo primero su familia y después lo compartió en entrevistas y también en Twitter, en donde se ha convertido en un activo analista de fútbol.

“Énner está en racha y eso lo sabemos los goleadores. Era cuestión de tiempo para que mi récord sea alcanzado. Es más, si Christian Benítez (+) había estado aún con nosotros, él nos habría superado a Agustín Delgado y a mí”, le dice a este Diario. La noche del jueves, el presagio de Hurtado se volvió realidad en el estadio Nacional de Lima. A los 73 minutos, Valencia, delantero de los Tigres de Monterrey, se filtró entre la defensa peruana, primero conduciendo el esférico con la pierna derecha y después haciendo un toque con el botín izquierdo. Una vez dentro de las 18 yardas, se decidió a emplear la misma zurda para rematar alto y fuerte.



El tanto no solo confirmó la victoria de Ecuador ante los del Rímac por 2-0, sino que ubicó al exatacante de Emelec junto a Hurtado en el segundo lugar de máximos artilleros de la Tricolor con 26 tantos.



El primer puesto de la tabla sigue siendo de Agustín Delgado, con 31 anotaciones, aunque, al igual que el ‘Tanque’, el ‘Tin’ está retirado de la actividad, por lo cual el camino está libre para que Valencia siga goleando.

​



Hurtado no demoró en felicitar públicamente al goleador en racha. Lo hizo desde su trinchera de Twitter: “Muy contento de que Énner haya igualado la cantidad de goles que yo. Mi admiración y mis felicitaciones”. La respuesta de Énner, desde Panamá, donde permanece concentrado con la Selección, no demoró: “Muchas gracias goleador por tus palabras. Falta mucho, pero vamos a dejar todo por nuestro país”, posteó el 13 de la Tricolor.



Hurtado le cuenta a este Diario que con Valencia son amigos y hay una relación de mutuo respeto.