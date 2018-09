Emelec se impuso en casa con victoria de 3-1 ante El Nacional y se pone puntero en la tabla

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Emelec ganó 3-1 a El Nacional este domingo 16 de septiembre de 2018. Los goles del club guayaquileño, que jugó de local, vinieron de parte de Romario Caicedo, Brayan Angulo y Leandro Vega. Para el elenco militar, el gol lo puso Jorge Ordóñez de penal. Con este encuentro, Emelec busca ponerse en el primer puesto de la tabla de esta segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Los primeros minutos del partido fueron dinámicos. Tanto eléctricos como criollos pisaron el acelerador y se acercaron a las áreas rivales con contraataques rápidos. Pero la primera opción clara de gol fue la que se perdió Brayan Angulo en el minuto 4. Después de un pase cruzado de Joao Rojas que ingresó en el área, Angulo alcanzó a tocar el balón por el poste izquierdo. Sin embargo, el remate salió fuera.



Al minuto 11, una espectacular jugada de Romario Caicedo le dio al cuadro millonario el primer gol. Con un toque desde que llegó desde el medio sector, Caicedo recibió el balón por el costado derecho y avanzó por esta banda. Se acercó al área pero no entró y, sin dudar, remató desde allí. El portero José Cárdenas intentó estirarse, pero no pudo reaccionar a tiempo y el balón terminó dentro de la red.



Apenas 10 minutos después, Emelec comenzaba a afianzar su victoria. Esta vez el gol vino de la mano de Brayan Angulo. Salió Romario Caicedo y pasó para Carlos Orejuela, quien se llevó la marca hasta el fondo y dio un pase a Joel López. El portero logró interceptar el tiro de López, pero en seguida lo tomó Angulo, que pateó directo al ángulo superior izquierdo del arco.



Joao Rojas estuvo a punto de marcar el tercero para los eléctricos en el minuto 38. Brayan Angulo dio un pase al área a ras de piso y Joao Rojas estuvo a muy pocos centímetros de llegar. Se encontraba solo frente al arco. Sin embargo, no alcanzó y el balón quedó detenido en el área hasta que los defensas militares despejaron.



Al inicio del segundo tiempo, en el minuto 56, el juez de línea decretó que hubo una mano de Joao Rojas dentro del área. El encargado de tirar fue Jorge Ordóñez, quien logró engañar al portero rival y puso el 2-1.



Pero el sueño de acercarse al empate no duraría mucho más para El Nacional. En el minuto 63, Nicolás Queiroz ​cobró un tiro libre desde el lado derecho de la cancha. El remate fue rápido y Leandro Vega logró colarse dentro del área para, con cabeza, anotar el tercer gol para el cuadro millonario.



Con una gran jugada colectiva, en el minuto 71, el club criollo quiso anotar su segundo gol. Adolfo Muñoz recibió el balón dentro del área y remató, pero no logró definirla y el balón terminó en las manos de Esteban Dreer gracias a una acrobática atajada. En el 76, Ronaldo Johnson quiso poner el cuarto gol para Emelec. Aprovechó un tiro de esquina para rematar con la cabeza, pero el balón impactó en el vertical.