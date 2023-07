Jugadores de El Nacional, atractivo para los clubes

Jugadores de El Nacional en un partido de la LigaPro. Foto: Twitter @ElNacionalEC

Paulo Álvarez (D).

El Nacional fue una de las revelaciones en la primera etapa de la LigaPro. Tras el buen rendimiento, clubes de nacionales y extranjeros se han fijado en sus futbolistas.

Con una plantilla limitada y la quinta más económica de 16 en el torneo nacional, la escuadra alcanzó el segundo puesto de la ronda. Un total de 10 victorias y cinco derrotas le permitieron sumar 30 puntos y quedó a cuatro del ganador, Independiente del Valle.

Tras la paralización del campeonato nacional, la ventada de transferencias se abrió y otras escuadras se fijaron en el grupo que superó las expectativas. A pesar de la situación, los futbolistas mantienen contrato con El Nacional y la intención del cuerpo técnico es mantenerlos, por lo menos, hasta el final del 2023.

Más allá de contar con nombres de alto relieve en la escuadra, la causa del éxito del 'Rojo' ha sido el juego colectivo, una idea y la potenciación de los jugadores por medio del DT Ever Hugo Almeida. Entre quienes se instalaron como figuras estuvo Ronie Carrillo, quien ya abandonó el club.

A raíz de la salida del delantero, Lucía Vallecilla -presidenta de El Nacional- ratificó que nadie más saldría de la escuadra. En diálogo con la radio Área Deportiva manifestó la situación y también sostuvo que junto a Kevin Peralta y Kevin Mercada irán por un refuerzo más a pedido del cuerpo técnico.

Ronie Carrillo, un delantero deseado

El único jugador que ha salido del club en la ventana de fichajes es Ronie Carrillo. El delantero fue transferido hacia el Portimonense de Portugal.

Liga de Quito se sumó a los pretendientes del ariete y lo intentó llevar hacia su filas por medio de una cláusula de salida. Pese a la situación, la oferta de Europa estancó la negociación hasta que los albos se retiraron y el jugador se decantó por ir al extranjero.

Aunque el futbolista abandonó la institución de manera gratuita debido a estipulaciones en su contrato, los criollos recibirán el 20% de su futuro traspaso. El haber sido el máximo goleador del equipo durante este 2023 (once tantos y cinco asistencias) llevó a que las miradas se posen sobre sí.

Madison Julio y Jefferson Valverde también en el radar

Aunque de acuerdo a la posición del club los Madison Julio y Jefferson Valverde no saldrían de sus filas, aquello no significa que no hayan atraído a otros planteles. Ambos fueron vinculados con Emelec como uno de los interesados en sus servicios.

El volante de contención reconoció que el club azul lo había ido a buscar y hubo diálogos, sin embargo, estos no prosperaron. Asimismo, este sostuvo que se encontraba a gusto con los criollos.

José Pileggi, presidente de Emelec, manifestó en el programa Marca90 que, pese a todo, Julio se mantiene como una de las opciones para reforzar a su escuadra. En el caso de Valverde, este señaló que no puede adelantar nada aunque lo que se ha dicho son especulaciones.

Otros nombres destacados de El Nacional

Entre otros jugadores que se han consolidado y con El Nacional y mostraron un solidez en la primera etapa se encuentra Byron Palacios. El ariete fue el socio de Carrillo en ataque y su escolta en la tabla de goleo del equipo en la temporada.

Palacios cuenta con ocho goles y cuatro asistencias. Dos tantos fueron la Copa Libertadores y seis en la LigaPro.

A su nombre se le suman el defensor Jhonier Chalá y el volante Maicon Solís entre los destacados. Los arqueros Leodán Chalá y David Cabezas también han mostrado regularidad y alternan sus posiciones.

