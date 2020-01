El ecuatoriano Sebastián Guayasamín se mantiene en carrera en el Rally Dakar que tuvo una jornada trágica 

LEA TAMBIÉN

El rally Dakar se vistió de luto este domingo 12 de enero del 2020 por la muerte del motociclista portugués Paulo Gonçalves, de 40 años, quien sufrió una caída en la séptima etapa, ganada por el español Carlos Sainz en autos. A pesar de los problemas mecánicos de este día, el ecuatoriano Sebastián Guayasamín se mantiene en carrera.

Esta séptima jornada, la más larga de este Dakar (546 km de sector selectivo), la ganó el español Carlos Sainz (Mini), sumando ya tres triunfos de etapa. El madrileño, doble ganador de la prueba, aumentó su distancia en la clasificación general y ya ha dejado a Nasser Al Attiyah (Toyota), vigente campeón, a diez minutos.



En la clasificación general, Guayasamín se ubica en el casillero 44. Él compite junto con el argentino Mauro Esteban Lipez.



El tricolor comentó en sus redes sociales que el coche sufrió un problema mecánico, por el que perdieron cerca de una hora y media, pero a pesar de eso lograron arreglar el daño en la banda de distribución y continuar para finalizar la etapa en el casillero 53. "A pesar de eso estar acá es un triunfo enorme", dijo Guayasamín.





La 25ª muerte de un piloto en la historia del rally.

Gonçalves, segundo en la edición de 2015, era un piloto experimentado, reconocido como una figura de la caravana y que disputaba su 13º Dakar. El luso se cayó en el km 276 de la especial que conectaba Riad con la ciudad de Wadi Ad Dawasir, en el sudoeste de Arabia Saudita.



Los organizadores explicaron que el piloto estaba en parada cardiorrespiratoria cuando llegó el equipo médico al lugar del accidente. Luego de un intento de reanimación que duró treinta minutos, fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde se certificó su fallecimiento.



“Todo el Dakar está de luto, es muy triste y es difícil de vivir” , declaró el francés Luc Alphand, ganador del Dakar en categoría de autos en 2006. El exesquiador, que seguía la etapa en helicóptero, fue de los primeros en llegar al lugar. “Hemos aterrizado pero Paulo ya estaba inconsciente. El médico ha llegado muy rápido y se ha intentado hacer masajes”, relató.

Ondulaciones

El español Fernando Alonso, que participa en su primer Dakar, también contó que vio a los helicópteros de la asistencia médica durante la carrera. ” Acabamos de saber al final de la etapa que era una mala noticia. Es difícil hablar de la etapa porque es muy chocante, no hay mucho que decir “ , afirmó el doble campeón del mundo de Fórmula 1.

En unas fotografías tomadas instantes después del accidente, se ve al piloto tendido en una gran llanura de arena, con su moto alejada unos metros, mientras los servicios de emergencia y otros pilotos se agolpan a su alrededor.

Según ellos, el accidente tuvo lugar en un sector llano donde el terreno marcaba ondulaciones, que están bien señaladas en el libro de ruta.



Fue el piloto australiano Toby Price, vigente campeón y que circulaba por detrás de Gonçalves, quien encontró al piloto en el suelo, precisó David Castera, director del Dakar. Price estuvo mucho rato al lado del portugués, como el eslovaco Stefan Svitko.



"Paulo es un tío experimentado, que conocemos desde hace años", declaró el francés Stéphane Peterhansel al llegar al vivac. "Es un tío firme, fuerte. Estamos muy tristes por su familia".

"Se juega con fuego"

El portugués, campeón del mundo de rally todo terreno en 2013, debutó en el famoso Dakar en 2006 y finalizó cuatro veces entre los 10 primeros.

Luego de romper su motor en la tercera etapa, Gonçalves ocupaba la 46ª posición de la clasificación general al término de la sexta especial.

Desde la creación del rally, en 1979, 25 participantes han fallecido, 20 de ellos motoristas. La última muerte de un piloto se había producido en la edición de 2015 en Argentina.



"Siempre lo he sentido en la moto, que se juega con fuego. Yo terminé mi carrera en motos muy joven y he visto a compañeros matarse delante de mí", aseguró Peterhansel, que cuenta con trece títulos en el Dakar, seis de ellos en la categoría de motos.



"Todos sabemos que la moto es peligrosa" , añadió Castera. "Sales por la mañana y no tienes protección, nada".



Gonçalves, piloto de Hero, había podido tomar la salida del Dakar este año por los pelos, luego de sufrir un accidente que le causó una fractura en el bazo el pasado diciembre. ” Para mí ya es una victoria estar en la salida", había declarado.