La Tri levanta críticas por la falta de preparación

A la Sub 23 le faltó tiempo de preparación para cumplir una buena presentación en el Torneo Preolímpico de Colombia. En esto coinciden los técnicos Carlos Sevilla y José Voltaire Villafuerte, quien también fue seleccionado.

La Tri suma dos derrotas por goleada en el torneo que entrega dos cupos a los Olímpicos de Tokio. El equipo se concentró el 3 de enero para afrontar el Preolímpico.



El técnico Jorge Célico le dio prioridad a la Selección mayor, donde fue interino tras la salida del DT Hernán Darío Gómez, en agosto del 2019. En la Tricolor absoluta, dirigió cinco amistosos, mientras que con la Sub 23 solo tuvo dos cotejos de preparación en el exterior antes del Preolímpico.



Ahora, en Colombia, la Sub 23 lleva siete goles en contra. El plantel aún debe jugar ante Venezuela (el viernes) y Argentina (el lunes), por el grupo A.

La clasificación a la siguiente fase, sin embargo, parece complicada por el juego mostrado. “El funcionamiento en todas sus líneas es deficiente.



Además, no tenemos jugadores excelentes en el plano individual. Entonces, se depende del juego colectivo, que se diluye fácilmente por errores de funcionamiento”, expresó Sevilla.

Así, argumentó que la Sub 23 aún no puede ser la base de la selección mayor para las eliminatorias al Mundial 2022. En este torneo, la Tricolor ya será dirigida por el entrenador hispano-holandés Jordi Cruyff.



“Para llegar a la selección mayor, estos jugadores aún deben seguir trabajando. Les falta roce, experiencia, condición técnica y personalidad. Están muy tiernos”, añadió Sevilla.

Villafuerte tiene un criterio diferente. Para la exfigura de El Nacional, la Sub 23 cuenta con jugadores campeones de la Sudamericana de proyección. “Los partidos en el Preolímpico han sido una falsa presentación. Esos jugadores antes ya han demostrado que pueden ser el futuro. ¿Si no se los pone ahora, entonces cuando?”.



La Sub 23 acudió a Colombia sin jugadores que actúan en el exterior (salvo Jordan Rezabala y Jackson Porozo). Tampoco contó con Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí (jugadores de Emelec) ni Alexander Alvarado, John Espinoza, Johan Lara y Gregory Anangonó (del Aucas).



Eso sí, para Villafuerte, la ausencia de tricolores “no es excusa”. “Ecuador tiene buenos jugadores en todas sus líneas”.



Con ello, estima que Cruyff tiene trabajo para conformar el equipo que disputará los primeros juegos de eliminatorias ante Argentina (26 de marzo, de visita) y ante Uruguay (31 de marzo, en Quito).

A la espera de esos cotejos, Cruyff se encuentra en Europa y retornará en febrero. Entre ese mes y los primeros días de marzo, los asistentes del estratega cumplirán visitas a seleccionados fuera del país.



El técnico contará con seis asistentes, mientras que el director deportivo Antonio Cordón tendrá entre cuatro y cinco colaboradores. Ellos delinearán el plan de la Tri.



Cruyff analizará la conformación de la nómina para resolver si llama a jugadores de la Sub 23 y realiza microciclos de preparación en Quito antes del estreno en eliminatorias.