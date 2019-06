La Secretaría del Deporte disminuirá de cinco a dos los Centros de Alto Rendimiento

LEA TAMBIÉN

La Secretaría del Deporte analiza disminuir la cantidad de Centros de Alto Rendimiento del país, debido a la subutilización y descuido de su infraestructura. Así lo dio a conocer la principal de la cartera de Estado, Andrea Sotomayor.

“Hay cinco Centros y tenemos a 343 atletas de de Alto Rendimiento, lo que nos lleva a decir que están subutilizados, analizamos la posibilidad de quedarnos con dos o tres, el tercero podría ser el de Carpuela, que es usado por deportistas adaptados”, dijo Sotomayor.



La funcionaria explicó que algunos de estos centros fueron construidos en terrenos que no le pertenecen al Estado, por lo que se han generado problemas legales. Así mismo lamentó que las instalaciones de estos no cuenten con homologación internacional.



“Hay algunos que se están derrumbando, como no están homologados tampoco podemos abrirlos a atletas del mundo. Nos podríamos quedar con dos, que considero está bien si lo comparamos con Colombia”, dijo Sotomayor.



Ecuador cuenta con Centros de Alto Rendimiento en Carpuela, Río Verde, Cuenca, Durán y Macas. Sotomayor evitó mencionar cuáles serán los inmuebles que se mantendrán tras la reestructuración.