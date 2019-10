Dusan Draskovic: ‘Yo ponía como ejemplo a Klinsmann’

LEA TAMBIÉN

Klinsmann era un jugador que estaba en la élite. No lo conocí personalmente, pero vi muchos partidos cuando estaba en clubes y en la Selección. Era un delantero de choque. Su posición de atacante era difícil y nunca reaccionó con algún adversario y menos tuvo conatos. Eso era excepcional.



¿Fue un ejemplo?



En mi carrera, como entrenador de fútbol, siempre tenía como ejemplo al delantero alemán Jürgen Klinsmann. Así tienen que comportarse. No puedes permitir que te provoque nadie.



¿Qué referencias tiene de Klinsmann como DT?



Escuché que con la Selección de Estados Unidos tuvo un 56 o 57% de rendimiento positivo en todos sus partidos. Esa es una buena presentación. No he hablado con él (Klinsmann). Habló gente de nuestra Federación, que es gente joven, intelectuales, profesionales. Si hablaron, y si Ecuador puede financiar y llegaría él o Hierro (Fernando), yo lo apoyo.



DT con experiencia.



Son exjugadores que tienen cierta experiencia, pero ahí está el caso de Zidane con el Real Madrid. Dudaban de Zidane. En un año y ocho meses ganó lo que nadie ganó en la historia del fútbol. Es decir: nueve títulos europeos. Ningún entrenador logró eso. Algo similar con Klinsmann. Si uno escucha a ellos, no hablan complicado o usan terminologías de los que escriben libros y parecen científicos. Cuando se los escucha hablar, cualquier aficionado entiende.



Klinsmann no conoce el país. Cuando usted llegó (1988), ¿conocía el medio?



Yo no conocía el medio cuando vine. Era hincha de Argentina, por mi padre. Sabía de Sudamérica porque él llegó a los 14 años, pero tuvo que irse a los 26. Yo vine a Ecuador sin importar cuánto me pagaban aquí. Eran USD 5 000 mensuales. Eso ganaba. No se trataba del aspecto económico.



¿Con qué se encontró?



Ecuador es un paraíso, con todos los problemas que se tiene, con antagonismo. Con diferentes pensamientos y eso siempre ayuda para despertarse. Es un país que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Cuando llegué empecé a ver partidos. No pasó dos meses y ya fuimos a Estados Unidos.



¿Cómo ha visto los nombres que manejó la FEF?



Cuando hay muchos candidatos a dirigir la Selección se confunde mucho al público. El aficionado no sabe cuál es la verdad. Creo que hay algo importante. Un entrenador que fue jugador de élite no puede ser que no sienta el fútbol. Cuando llegué, yo me adapté y logramos cambios.



¿Alcanzan los tiempos?



Cuando llegué a Ecuador, en marzo de 1988, estaba último. En cuatro años tuvimos un mejoramiento con la Selección. Los primeros dos años estaba a cargo de la Tricolor mayor y los otros dos años ya trabajaba con todas las selecciones formativa. Fue una gran historia para un país del tercer mundo. ¿Por qué dudar ahora? Si la Federación tiene la posibilidad de financiar al entrenador, no puedo estar en contra.



¿Qué hay que mejorar?



No sé qué tenemos que mejorar, pero es necesario aclarar que firmé 5 000 diplomas del programa de formadores, donde los ministerios lanzaron el curso para las 24 provincias, con temas de últimos conocimientos del deporte. En nuestro caso fue metodología integral. Es decir, cómo entrenar y al mismo tiempo trabajar en lo físico, táctico y psicológico.



Biografía. Nació el 20 de junio de 1939 en la extinta Yugoslavia. Tiene 80 años y también fue futbolista. Fue DT de la Selección entre 1988 y 1993.



Trayectoria. Como técnico de la Tri logró el cuarto lugar en la Copa América de 1993. Dirigió eliminatorias y fue técnico de Bolivia.