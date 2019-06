Tom Dumoulin sigue los pasos de Froome y también se perderá el Tour

LEA TAMBIÉN

El ciclista holandés Tom Dumoulin fue declarado baja para el Tour de Francia, en el que terminó segundo de la clasificación general el año pasado, debido a que no está recuperado de una lesión de rodilla, anunció el jueves 20 de junio del 2019 su equipo Sunweb.

Dumoulin se había dañado esa rodilla durante el Giro de Italia y fue operado recientemente.



Es la segunda baja confirmada para la salida del 6 de julio en Bruselas entre los grandes favoritos, después de que la pasada semana el británico Chris Froome (Ineos) sufriera varias fracturas durante un entrenamiento en el Criterium del Dauphiné, en Francia.



Dumoulin se cayó el 15 de mayo en la quinta etapa del Giro de Italia, que abandonó un día después. Su recuperación ha sido más lenta de lo esperado y su reaparición en el Dauphiné, la pasada semana, se cerró con un abandono en la mañana de la penúltima etapa.

El piloto holandés del equipo Sunweb, Tom Dumoulin (der.) ingresa a un automóvil luego de abandonar la carrera durante la quinta etapa del 102º Giro de Italia el 15 de mayo de 2019. AFP



El corredor neerlandés se sometió a principios de esta semana a una pequeña intervención quirúrgica.



“El pasado mes fue muy difícil en su conjunto”, declaró el corredor. “Después de lo que pasó en el Giro quería realmente ir al Tour, pero me di cuenta esta semana de que no era realista pensar que podía alcanzar mi nivel a tiempo” , dijo.



Dumoulin, de 28 años, ganó ya una gran ronda por etapas, el Giro de 2017. Participó en cinco ocasiones en el Tour de Francia, donde ha ganado tres etapas, dos de ellas contrarreloj, y donde el subcampeonato del año pasado fue su mejor resultado.



“Tom lo ha intentado todo para estar recuperado a tiempo para el Tour, pero no ha sido posible”, lamentó Anko Boelens, médico del equipo Sunweb.



Teníamos confianza en el proceso de descanso, de recuperación y de regreso progresivo a la competición, pero como en toda recuperación se han producido contratiempos”, explicó.



“La única decisión buena es dar a Tom el tiempo que necesita para recuperar su forma física completamente”, añadió.

El susto de Thomas

Sin su habitual jefe de filas, el equipo alemán tendrá como gran nombre en el Tour al australiano Michael Matthews, ganador de la clasificación por puntos de la carrera en 2017.



De los integrantes del podio final del Tour de Francia de 2018, con las bajas de Dumoulin (2º) y Froome (3º) , solo queda en liza el vigente campeón, el galés Geraint Thomas (Ineos) , que esta semana tuvo también un susto.



Sufrió una caída el martes en la Vuelta a Suiza que le provocó lesiones menores en el hombro derecho y en el ojo derecho. Abandonó y fue trasladado al hospital, pero tras las pruebas médicas su equipo señaló que no estaba en duda su participación en el Tour.



Otros corredores que pueden ganar protagonismo con la ausencia de grandes nombres en el Tour 2019 son los colombianos Egan Bernal (Ineos) y Nairo Quintana (Movistar) .



Este último ha subido tres veces al podio de los Campos Elíseos (segundo en 2013 y 2015, tercero en 2016) , pero en las dos últimas ediciones apenas pudo ser duodécimo y décimo, respectivamente.