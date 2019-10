LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) busca generar impacto con la presentación del nuevo entrenador de la Selección mayor, por lo que espera que el nombre se oficialice en un ceremonia con apoyo de los patrocinadores.

Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Francisco Egas. Ya se adelantaron las negociaciones con uno de los candidatos y, según el directivo, solamente faltaría pulir detalles en su contrato para oficializar el nombre.



“Tenemos que terminar su contrato, tenemos que firmarlo y la parte comercial debe alistar los protocolos para que la presentación genere impacto”, dijo Egas respecto de la llegada del técnico que dirigirá los partidos de la fecha ­FIFA de noviembre.



Se le consultó específicamente sobre la llegada del alemán Jürgen Klinsmann, que era uno de los principales candidatos. Egas no lo confirmó pero tampoco lo descartó. Lo que sí dejó claro es que el nuevo DT tendrá libertad de pasar tiempo fuera del país.



Egas y el Directorio de la FEF están interesados en que el entrenador y su cuerpo técnico trabajen con la Selección para los partidos oficiales y amistosos, independientemente de su lugar de residencia.



Además de Klinsmann, otro de los candidatos para dirigir a la Selección es el argentino Néstor Pékerman. Según se conoció, también uno de los miembros del Directorio habría viajado a territorio gaucho para negociar directamente con el DT.



“No soy de hacer anuncios, se los dejo a ustedes (periodistas). Si ustedes me siguieron en la Universidad Católica saben que soy serio y no vendo falsas noticias”, aclaró Egas, antes del inicio del Comité Ejecutivo de la FEF, que se realizó ayer en Guayaquil.



Lo que sí dejó claro es que pretenden establecer un proyecto con la Selección que permita un crecimiento en el fútbol nacional, con la implementación de tecnología y sistemas de trabajo “modernos”.



Para el directivo, ese proceso se debe adaptar a la base de jugadores que fueron considerados por el entrenador Jorge Célico, en las fechas FIFA de septiembre y octubre. Espera que la juventud y experiencia de ese grupo genere una base de trabajo.



Ayer, Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF, confirmó que la nacionalidad del entrenador será europea, decisión establecida desde un principio por los miembros del Directorio.



El plan para incorporar a Klinsmann era que presente un proyecto para trabajar con la base de los futbolistas que participaron en el Mundial Sub 20 de Polonia, más otros experimentados.



La FEF también miró para otros lados en los últimos meses, donde estuvieron el español Fernando Hierro y el italiano Gianni De Biase, que está sin equipo. Este último observó el partido que perdió por goleada Ecuador contra Argentina (6-1), en Alicante, el pasado domingo.



El plan de Egas y de la FEF es que el nuevo entrenador y su cuerpo técnico asuman lo más pronto el manejo, ya que las eliminatorias al Mundial de Catar empezarán en marzo.



William Poveda, del departamento de Licencias de la FEF, dijo ayer en Radio La Red que es más probable que en noviembre la Tri juegue dos amistosos. Uno de ellos será contra Colombia el 19 y el otro, aún sin fecha, aquí en el país.



“Es muy complicado encontrar rivales para que nuestra selección juegue en las fechas FIFA, hay torneos que se están jugando en distintos continentes, las selecciones están cumpliendo otros compromisos”, agregó el dirigente.



La Tri fue dirigida, después de la Copa América de Brasil, por el argentino Jorge Célico, quien logró con el seleccionado Sub 20 el título del Sudamericano de Chile y a la medalla de bronce en el Mundial de la categoría en Polonia.



Célico elaboró un informe de los potenciales seleccionados con los que cuenta Ecuador para los próximos años.