Jefe del antidopaje ruso espera exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2022

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe antidopaje ruso cree que su país será excluido de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2022 y denunció el papel desempeñado por las autoridades locales en la falsificación de datos transmitidos a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“El equipo olímpico se verá privado de una participación plena en los Juegos de Tokio (2020) y creo que también será el caso en (los Juegos de invierno en) China”, afirmó en una entrevista exclusiva a la AFP Yuri Ganus, responsable de Rusada, considerando que probablemente habrá algunos atletas que participarán en Tokio pero “como invitados”.



Rusia ya fue privada de varias competiciones internacionales en los últimos años debido a un escándalo de dopaje internacional. En el mejor de los casos, una participación limitada “de algunos de nuestros deportistas bajo invitación” sería posible, como ocurrió en los Juegos de 2018 en Pyeongchang, indicó el dirigente.



En su opinión, como en Corea del Sur, la bandera rusa no será alzada en los Juegos Olímpicos de verano de 2020 en Japón, ni en los de 2022 de invierno en Pekín.



Otras sanciones esperadas: restricciones en la organización en Rusia de competiciones internacionales, exclusión de ciudadanos rusos de las federaciones internacionales y multas.



¿Complot de Estado?



En septiembre, la AMA había pedido a Rusia que se explicase por las “incoherencias” en los datos antidopaje electrónicos del antiguo laboratorio de Moscú, dando a entender una manipulación.



Sin embargo, la transmisión de esos datos a comienzos de 2018, un gesto de transparencia, debía en principio marcar el regreso de la confianza, tras el escándalo de dopaje institucional que tuvo lugar en el país entre 2011 y 2015 con la colaboración de dicho laboratorio.



Aunque el ministro ruso de Deportes Pavel Kolobkov envió sus respuestas a la AMA el 8 de octubre, para Yuri Ganus la amplitud de las manipulaciones es tal que esas explicaciones serán probablemente insuficientes.



Ganus reconoció sin embargo que el gobierno no le entregó ese informe.



El miércoles, el comité de revisión de la conformidad (CRC) de la AMA, que está habilitado para recomendar sanciones, se reúne con expertos que han trabajado en el dosier.



Instalado en su oficina de Moscú, decorada con carteles promocionando un deporte limpio y palabras de apoyo a sus homólogos extranjeros, Ganus afirma que la Rusada es extraña al caso porque no disponía de acceso a la base de datos en cuestión.



En su opinión, son los responsables de más alto rango los que cometieron las irregularidades ya que los datos estaban “bajo control del comité de investigación” ruso.



Esta potente institución judicial dirige las investigaciones criminales contra responsables del antiguo laboratorio implicados en el dopaje institucional.



Rusia ve así “la investigación criminal arruinada”, y la “autoridad estatal” desacreditada ya que el regreso del país a las competiciones internacionales fue marcado como prioritario.



Ganus insinúa que algunos dirigentes quisieron proteger a campeones cuyo recurso a sustancias prohibidas habría sido descubierto.



“¿Quiénes eran (esos deportistas)?, ¿Qué mostraban esos datos? Lo que hay en esa base son informaciones ligadas a los análisis (antidopaje) de los deportistas”, indicó.



Y “¿quiénes eran esas personas que pudieron penetrar en el comité de investigación, de qué prerrogativas estatales disponían? Es gravísimo”, añade, evocando un posible complot, por cuanto las manipulaciones se habrían producido “la víspera del traspaso (de los datos) a la AMA”.



'Una tragedia'



Para Ganus, encargado de encauzar a su país en materia antidopaje al ponerse al frente de la Rusada en 2017, Rusia se halla en una encrucijada.



“Es un golpe a la generación actual de deportistas y a las próximas generaciones, una tragedia”.



Por ello, afirma, multiplica los ataques contra las autoridades deportivas y acusa a los medios rusos de buscar desacreditarlo o de inventar una conspiración occidental.



“Todas mis declaraciones están dirigidas a que se tomen las decisiones correctas, Rusia no puede seguir con esos viejos métodos”.



“Hay que desechar la idea de que Occidente busca presionar (...). Rusia debe ocuparse del orden en su propia casa”, insiste.



Son necesarios “nuevos dirigentes de organizaciones deportivas”, estima Ganus. En ese combate, afirma esperar “un apoyo del presidente” Vladimir Putin.