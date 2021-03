La fecha de marzo de las eliminatorias al Mundial está en análisis en Conmebol

Los presidentes de las 10 Asociaciones de Sudamérica tienen previsto una reunión virtual este miércoles 3 de marzo del 2021. El principal tema a tratar será la realización de la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Catar 2022.

En principio, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) programó la quinta fecha para el 25 de marzo y la sexta para el 30. Sin embargo, los clubes de la Premier League y la Bundesliga se están negando a ceder a los futbolistas seleccionados de cada país por el riesgo latente de la pandemia del coronavirus. La misma posición también tendrían Austria y Bélgica.



“Hay una presión fuerte de los clubes europeos para no ceder a sus jugadores para las Eliminatorias. La FIFA debe estar en el intermedio para ayudar a conseguir un entendimiento. Por los tiempos, es muy difícil aplazar la fecha FIFA de marzo, ya no hay espacio, no se pueden apretar más las Eliminatorias”, manifestó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, en radio La Red.

En la reunión virtual está previsto que participe el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La principal preocupación de los directivos de las Federaciones es el apretado calendario que hay para este año. Está previsto que en junio se juegue la Copa América.



El DT de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, trabaja en la convocatoria para los partidos ante Venezuela, el 25 de visitante, y ante Chile, el 30 en Quito. El cuerpo técnico de la Tricolor espera la resolución para definir la planificación.



Una de las preocupaciones en Ecuador es que en el caso de que se juegue sin jugadores que están en la Premier no podría contar con el volante Moisés Caicedo, jugador del Brighton.