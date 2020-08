El director del Tour de Francia anunció que el público sí tendrá acceso

LEA TAMBIÉN

"Será un Tour diferente y, espero, singular", anunció su director Christian Prudhomme en una entrevista a la AFP antes de la salida el sábado desde Niza de una edición que permanece, a pesar del contexto, abierta al público.

El ecuatoriano Richard Carapaz será uno de los participantes y el Team Ineos confía en que el carchense será protagonista. El director de la competencia explicó algunos detalles a propósito de la pandemia del coronavirus.

¿Tendrá acceso el público a este Tour especial debido a las restricciones sanitarias?

“Sí, el público tendrá acceso al Tour de Francia, pero habrá zonas de filtrado en la salida y en la llegada, con el límite que es hoy el del gobierno (5.000 personas), pero que será lo que impongan las autoridades sobre la marcha en el Tour, en función de la pandemia”.



¿Qué pasará en las etapas de montaña?

“Habrá filtrado también en una veintena de puertos y subidas, sin que haya un número formal. No puede ser igual para una subida de 2 kilómetros que para un puerto de 20 kilómetros. Cuando hablamos de filtrado eso quiere decir que en determinados lugares sólo las personas a pie, en bicicleta, o que acudan en transporte público pueden ir a los puertos. Y con mascarilla. Son los servicios del Estado los que aseguran el filtrado”.



¿Cómo se elaboró el protocolo sanitario?

"La doctrina sanitaria fue establecida conjuntamente con las autoridades, con un sistema de 'burbuja' para los corredores y el cuerpo técnico y médico de los equipos, que son sometidos a test varias veces, y con la menor interacción posible entre las diferentes burbujas. Para tener una autorización para el Tour, hay que haber pasado un test. Se puede rechazar el test, pero no entonces no hay autorización”.



¿Y para el público?

“Existen naturalmente campañas de comunicación para el respeto de la distancia social, de la higiene de manos. Durante el Tour, están previstas dos toneladas de gel hidroalcohólico repartidas en 60 puntos, brigadas sanitarias para proponer a la gente el lavado de manos, la mascarilla obligatoria en la salida y en la llegada de las etapas en las zonas gestionadas directamente por ASO (organizador). El sentido común indica que las mascarillas son obligatorias en todo el recorrido del Tour, pero eso depende de los prefectos, sabiendo que en el Dauphiné esta obligación se dio”.



Un Tour en septiembre, eso implica menos público...

"El traslado del Tour dos meses después es de hecho la primera medida sanitaria. Pasar de julio a septiembre, eso quiere decir naturalmente menos gente, la gente está en el trabajo, los niños en el colegio, los turistas ya no están. En las carreteras del Tour hay un 20% de extranjeros en julio, un 50% en algunos puertos. Ya sabemos que no habrá británicos, australianos o estadounidenses”.



¿Puede cifrar la disminución de la caravana del Tour en términos generales?

“A 'grosso modo' un descenso del 35 al 40 % del conjunto. Éramos casi 5 000, seremos algo más de 3.000 autorizados. La caravana (publicitaria) pasa de 160 a 100 vehículos, la zona técnica del Tour de 9 300 m2 a 5 500 m2. Pero el resplandor del Tour no se verá afectado, sigue habiendo 190 países que toman las imágenes del Tour y 100 países que difunden en directo”.



¿Qué opina de las críticas de los sectores ecologistas?

“El Tour está inmerso en un proceso medioambiental. Hay mucho menos plástico que será distribuido, trabajamos en ello desde hace años. El próximo año, ya está aprobado, habrá más vehículos híbridos. Este año, por primera vez, todos los coches de la organización del Tour son híbridos en el itinerario de la carrera”.



Sobre la carrera: ¿qué espera ver en especial?

"Por lo que pude constatar luego de la reanudación de las competiciones, los corredores están con mucha hambre. Tienen unas ganas de competición, una sed de medirse con los otros, la necesidad de brillar en una temporada muy corta pero extraordinariamente densa. Un punto de interrogación surgió en Ineos de forma sorprendente con la doble no selección de Chris Froome y de Geraint Thomas. Pero existen otros sobre el cambio en la preparación, sobre el hecho de que sea en septiembre, las consecuencias en el clima. Hay muchos elementos de duda deportiva que me gustan mucho”.