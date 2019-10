Deportivo Cuenca juega este 21 de octubre contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores femenina

LEA TAMBIÉN

Deportivo Cuenca buscará la noche de este 21 de octubre del 2019 un cupo a las semifinales de la Copa Libertadores de América femenino. A las 19:30 se medirá con Cerro Porteño de Paraguay, en el estadio Olímpico Atahualpa.

El campeón del fútbol ecuatoriano pasó a los cuartos de final de forma invicta, con tres victorias consecutivas y un gran rendimiento futbolístico. La entrenadora Wendy Villón hoy no podrá contar con la jugadora Érika Gracia, quien está suspendida un partido.



En la fase de grupos, el conjunto morlaco superó 3-1 a Estudiantes de Caracas (Venezuela), 5-1 a Mundo Futuro de Bolivia y 2-1 a Ferroviaria, de Brasil, en un resultado histórico, pues nunca antes un equipo ecuatoriano derrotó a un brasileño en este certamen. Así pudo ganar el grupo B de la primera ronda del torneo.



“Llegaremos hasta donde las chicas deseen llegar”, dijo la entrenadora Wendy Villón, que firmó hace un año con el Deportivo Cuenca. El mes pasado logró el título nacional 2019 y ahora es protagonista en la Copa Libertadores.



D. Cuenca tiene un equipo equilibrado en todas sus líneas. De medio campo para adelante se destacan jugadoras como Érika Gracia, Andrea Pesántez y las goleadoras Giannina Lattanzio y Madelín Riera, que han destacado en este certamen.



De medio campo para atrás se destacan jugadoras como Inés Johnson, Nicole Charcopa y la arquera Andrea Morán, que brinda seguridad a su club.



Cerro Porteño, de Paraguay, se clasificó en segundo lugar del grupo A. Perdió 3-0 ante Atlético Huila, de Colombia, y campeón de la Copa Libertadores de América del 2018. Pero las guaraníes ganaron los otros dos cotejos: 3-2 a Colo Colo de Chile y 1-0 a Peñarol.



La jornada de hoy, 21 de octubre, comenzará a las 17:00 con el cotejo entre Atlético Huila frente Ferroviaria, de Brasil. Este equipo consiguió la mayor cantidad de goles en la primera fase. Los precios de los boleos son: preferencia USD 1, tribuna USD 3 y palco USD 5.



D. Cuenca y Atlético Huila son los únicos equipos que lograron tres victorias consecutivas en la fase de grupos, Los otros dos clubes ganadores de sus llaves completaron 7 puntos.



Ferroviaria es el equipo con más goles marcados. Alcanzó 15 goles y solo recibió 4. En cambio, el más goleado fue Municipalidad de Majes, de Perú, que recibió 17 goles y no marcó ninguno.



Atlético Huila, además, fue el equipo que menos goles recibió: 2 en tres partidos.



El club Ñañas de Ecuador, así como Municipalidad de Majes de Perú y Mundo Futuro de Bolivia son los tres equipos que no lograron ningún punto, de los 9 que disputaron.



En los rendimientos individuales, Nathane (Ferroviária) es la goleadora del certamen con 7 goles. Marcó cinco en el cotejo contra Mundo Futuro.



Madelín Riera (Deportivo Cuenca) y Gisela Robledo (América de Cali) lograron un ‘hat trick’. La ecuatoriana lo hizo frente a Estudiantes de Caracas, y la colombiana ante Ñañas de Ecuador.



Catalina Usme, capitana del América de Cali, lleva anotados tres goles. Ya sumó 26 y está a dos de igualar a Cristiane, de Brasil, goleadora histórica de la Libertadores.



Los otros partidos de cuartos de final se disputarán mañana, 22 de octubre, en el Atahualpa.