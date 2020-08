Deportes Tolima presentó al futbolista ecuatoriano John Narvaéz

LEA TAMBIÉN

El club colombiano Deportes Tolima presentó oficialmente como su refuerzo al defensor ecuatoriano John Narváez, este 11 de agosto del 2020.

El zaguero, de 29 años, se presentó a través de una plataforma virtual y admitió que su incorporación se tardó por la pandemia de coronavirus covid-19.



El jugador, que lució la camiseta vino tinto de su nuevo equipo, confesó también que se interesó en el club por el interés que mostraron los directivos y el entrenador Hernán Torres Oliveros, quien lo dirigió en el Melgar de Perú, en el 2018.



Ahí, jugó 33 partidos y anotó un gol. “A él (Hernán Torres) le gusta el jugador luchador. Sé que debo mejorar en la parte técnica. Soy un jugador aguerrido con un compromiso total. Estoy muy contento con mis nuevos compañeros y en el primer acercamiento ésta mañana, me dí cuenta que el complejo deportivo, como la vez que vine con Macará, tiene canchas de gran nivel y están llevando a cabo protocolos estrictos".

También elogió al fútbol colombiano. "Me sorprendió del fútbol colombiano su contextura física y su ritmo de juego, por eso es que ustedes tienen representación de gran forma en el exterior. Esa fue una de las razones que me motivó a venir aquí”.